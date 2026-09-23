Lebih mahal dari perkiraan? FC Barcelona terancam negosiasi kontrak alot dengan Raphinha

Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Sport, pemain Brasil berusia 29 tahun itu berencana ke depannya bekerja sama dengan Ali Barat sebagai penasihat baru. Selama beberapa tahun terakhir, Raphinha tidak diwakili agen mana pun dan selalu menjalani pembicaraan kontraknya sendiri.

Peralihan ke Barat, yang cukup termasyhur, dan agensinya Epic Sports Football kini terjadi di tengah negosiasi mengenai kontrak baru di Barca. Berbagai media melaporkan bahwa kesepakatan antara kedua pihak sebenarnya sudah nyaris tercapai dan hanya detail-detail terakhir yang masih harus dibereskan.

Namun, kerja sama dengan Barat bisa saja membuat negosiasi itu mungkin harus dibuka ulang sepenuhnya. Tidak jarang pemain mengganti penasihat mereka saat pembicaraan kontrak sedang berlangsung demi bisa memperjuangkan tuntutan finansial dengan lebih baik. Pada akhirnya, penandatanganan kontrak Raphinha untuk Barca bisa jadi lebih mahal daripada yang diperkirakan.

Di klub Catalan itu, pemain 29 tahun tersebut kabarnya menerima sekitar 16,5 juta euro bruto per tahun. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2028. Pada masa lalu, sang pemain beberapa kali menegaskan bahwa ia sebenarnya ingin mengakhiri karier bermain aktifnya di Barcelona.

Berapa banyak gol yang sudah dicetak Raphinha untuk FC Barcelona?

Bagi Barca, Raphinha pada musim ini terbukti menjadi semacam jaminan hidup. Karena menyusul kepergian bebas transfer Robert Lewandowski tidak ada penyerang tengah baru berkelas tinggi yang bisa direkrut - ketertarikan terhadap Julian Alvarez sama sekali tidak mendapat perhatian dari Atletico Madrid -, Raphinha saat ini menempati posisi paling depan di lini serang dan mampu tampil meyakinkan.

Dalam delapan pertandingan kompetitif, pemain Brasil itu sudah mencatatkan 14 gol yang luar biasa, selain itu ia juga secara langsung membuat tiga gol lainnya. Di LaLiga, ia memimpin daftar pencetak gol jauh di depan Sergio Camello (Rayo Vallecano), rekan setimnya Lamine Yamal, dan Kylian Mbappe (Real Madrid), yang semuanya "hanya" mengoleksi tujuh gol.