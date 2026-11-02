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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Lebih lama dari perkiraan: Anggota dewan direksi bidang olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menyebutkan lama absennya Serge Gnabry dan Ismael Saibari

Bundesliga
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
Champions League
Mainz 05 vs Bayern Munich
Mainz 05

Serge Gnabry dan Ismael Saibari kemungkinan besar tidak akan tampil lagi untuk FC Bayern tahun ini.

Seperti diungkapkan direktur olahraga Max Eberl pada Senin, rekrutan baru musim panas Saibari kemungkinan akan absen selama tiga hingga empat bulan akibat robekan sindesmosis. Menurut Eberl, pihak klub juga "memperkirakan Gnabry tidak akan bisa bermain hingga Natal."

Kedua pemain lini serang itu mengalami cedera pada Sabtu dalam Der Klassiker melawan Borussia Dortmund. Saibari telah menjalani operasi pada Minggu, sementara Gnabry mengalami cedera otot di paha kirinya.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bagaimana perkembangan Jamal Musiala?

Sementara itu, Jamal Musiala semakin dekat dengan comeback setelah mengalami robekan serat otot saat bersama tim nasional pada akhir September. "Kami berharap ia bisa mulai berlatih bersama tim selama jeda internasional, lalu kembali secara bertahap melalui kesempatan bermain dalam sebagian pertandingan," kata Eberl.

Absennya pemain berusia 23 tahun itu yang kini berlangsung lebih lama juga berkaitan dengan persiapannya yang "tidak berjalan mulus". Selama masa persiapan itu, Musiala dua kali kolaps akibat episode absans yang disebabkan oleh disfungsi neurologis.

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Selain itu, klub tidak ingin mengambil risiko dan ingin Musiala "pulih seratus persen". Luis Díaz, yang juga cedera, diperkirakan akan mulai berlatih bersama tim setelah jeda internasional.

Bayern Munich akan bertandang ke markas Atletico Madrid dalam laga Liga Champions pada Selasa. Sabtu berikutnya, mereka akan bertamu ke markas FSV Mainz 05 di Bundesliga.

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