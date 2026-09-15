Federasi Sepak Bola Spanyol berniat memperpanjang kontrak pelatih Luis de la Fuente, disertai kenaikan gaji yang menempatkannya di antara lima pelatih tim nasional dengan bayaran tertinggi di dunia.

De la Fuente berhasil membawa timnas Spanyol meraih gelar UEFA Nations League, Piala Eropa, dan Piala Dunia, sejak dirinya menjabat pada 2022.

Stasiun radio "Cadena SER" menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030 itu akan mencakup kenaikan gaji besar, hingga menurut sumber resmi yang berbicara kepada radio tersebut, hal itu akan menempatkannya di antara lima pelatih tim nasional terbaik di dunia, dan kontrak itu akan sepadan dengan anggaran federasi jika dibandingkan dengan anggaran federasi-federasi lain.

Sejumlah rincian finansial kecil masih dalam tahap penyusunan, dan kesepakatan tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Radio itu menambahkan bahwa gaji Luis de la Fuente akan berkisar antara 4 dan 5 juta euro secara total untuk satu musim, di mana negosiasi telah dimulai pada Agustus, dan kesepakatan itu mencakup perpanjangan kontrak serta kenaikan gaji besar ini menyusul kemenangannya di Piala Dunia. Selain itu, pelatih La Roja meminta agar dilakukan negosiasi mengenai kenaikan gaji staf kepelatihannya.

Carlo Ancelotti (Brasil) memuncaki daftar pelatih tim nasional dengan bayaran tertinggi di dunia. Daftar tersebut dilengkapi oleh Mauricio Pochettino (Amerika Serikat), Thomas Tuchel (Inggris), Roberto Martinez (Portugal), Fabio Cannavaro (Uzbekistan), dan Zinedine Zidane (Prancis).

Berbagai laporan mengindikasikan bahwa gaji De la Fuente tidak akan mencapai tingkat gaji Ancelotti atau Tuchel, tetapi tetap akan berada di antara lima gaji tertinggi.

Luis de la Fuente layak mendapatkan posisinya di antara pelatih dengan bayaran tertinggi, dan Federasi Sepak Bola Spanyol akan menerjemahkan raihan bintang kedua dalam sejarah Spanyol menjadi peningkatan besar dalam kontraknya.

Sebagai pelatih yang berhasil melewati semua tantangan yang dihadapinya, ia membuktikan kelayakannya sebagai pelatih ideal untuk memimpin generasi pesepakbola Spanyol ini. Oleh karena itu, ia akan memimpin timnas Spanyol di Piala Dunia 2030, sebuah turnamen yang sangat istimewa bagi Spanyol, baik untuk mempertahankan gelarnya maupun sebagai negara tuan rumah.

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