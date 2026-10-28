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Striker Blackburn Rovers, Andri Gudjohnsen, tengah mengukuhkan diri sebagai penyelesai peluang paling efektif di sepak bola Eropa. Pemain timnas Islandia itu memiliki tingkat konversi tembakan yang lebih tinggi daripada penyerang elite seperti Harry Kane dan Kylian Mbappe. Ketajamannya membawa Blackburn naik ke peringkat ke-10 dan mendekati zona play-off Championship.

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Penuntas peluang paling mematikan di Eropa

Pemain berusia 24 tahun itu mengawali musim dengan gemilang di Ewood Park. Gudjohnsen mencetak delapan gol dalam 11 penampilan di Championship, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di kompetisi tersebut. Performa terkininya mencakup dua pertandingan beruntun dengan masing-masing dua gol saat menghadapi West Brom dan Wrexham.

Menurut Not The Top 20 Pod, penyerang itu saat ini memiliki rasio gol per tembakan terbaik di antara para pemain di 10 liga teratas Eropa yang telah melepaskan setidaknya 10 tembakan. Delapan golnya di liga tercipta dari hanya 16 tembakan.

Rasio konversi yang luar biasa itu menempatkannya di atas pemain-pemain kelas dunia seperti pemenang Ballon d'Or 2026 Kane, runner-up Mbappe, dan mesin gol Manchester City Erling Haaland. Ia juga memimpin Championship dalam catatan menit per gol, mengungguli para pesaingnya di kompetisi tersebut sembari menunjukkan kemampuan menahan bola dan dominasi dalam duel udara.

Mowbray memprediksi masa depan cerah

Manajer Blackburn Tony Mowbray menyadari besarnya potensi yang dimiliki penyerang tengahnya. Pelatih berusia 62 tahun itu menyaksikan timnya meraih kemenangan kandang 2-0 atas Wrexham pada Sabtu, berkat dua gol lagi dari penyerang andalannya.

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Berbicara setelah kemenangan akhir pekan itu, manajer Blackburn menyampaikan pesan kepada sang penyerang yang tengah tampil tajam mengenai sejauh mana ia bisa berkembang.

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Mowbray mengatakan: "Hati-hati, Nak, kalau tidak, kamu akan berakhir di Barcelona seperti ayahmu."

Meneruskan nama besar keluarga

Penyerang muda itu adalah putra mantan ikon Chelsea dan Bolton, Eidur Gudjohnsen. Legenda Islandia tersebut memenangi dua gelar Liga Primer di Stamford Bridge, dengan mencetak 78 gol dalam 263 penampilan untuk Chelsea.

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Ia kemudian menghabiskan tiga tahun di Barcelona, tempat ia meraih treble bersejarah pada 2009 dan mencetak 19 gol dalam 114 penampilan. Andri kini tengah membangun reputasinya sendiri di sepakbola Inggris. Ia bahkan sudah melampaui torehan lima gol di Championship yang dicetak ayahnya saat membela Bolton menjelang akhir karier.

Performa apiknya di kompetisi domestik juga berlanjut ke level internasional. Jebolan akademi Real Madrid dan Barcelona itu mencetak dua gol serta satu assist dalam empat penampilan terakhirnya bersama Islandia.

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Mengejar tiket kembali ke kasta tertinggi

Gudjohnsen junior akan berupaya mempertahankan ketajamannya saat Blackburn berusaha mengakhiri penantian panjang untuk kembali ke Liga Primer. Juara musim 1994/95 itu belum tampil di kasta tertinggi sepakbola Inggris sejak terdegradasi pada 2012.

Blackburn saat ini menempati peringkat kesepuluh klasemen Championship, tetapi hanya terpaut dua poin dari zona play-off. Mempertahankan laju golnya yang luar biasa akan sangat penting jika Mowbray ingin membawa timnya bersaing memperebutkan promosi dalam beberapa bulan mendatang.