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Blackburn Rovers v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Lebih hebat dari Kane, Mbappe, dan para elite Ballon d'Or! Bagaimana putra seorang legenda Chelsea dan Barcelona menjadi penyerang paling klinis dan mematikan di Eropa

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Striker Blackburn Rovers, Andri Gudjohnsen, tengah mengukuhkan diri sebagai penyelesai peluang paling efektif di sepak bola Eropa. Pemain timnas Islandia itu memiliki tingkat konversi tembakan yang lebih tinggi daripada penyerang elite seperti Harry Kane dan Kylian Mbappe. Ketajamannya membawa Blackburn naik ke peringkat ke-10 dan mendekati zona play-off Championship.

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Penuntas peluang paling mematikan di Eropa

Pemain berusia 24 tahun itu mengawali musim dengan gemilang di Ewood Park. Gudjohnsen mencetak delapan gol dalam 11 penampilan di Championship, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di kompetisi tersebut. Performa terkininya mencakup dua pertandingan beruntun dengan masing-masing dua gol saat menghadapi West Brom dan Wrexham.

Menurut Not The Top 20 Pod, penyerang itu saat ini memiliki rasio gol per tembakan terbaik di antara para pemain di 10 liga teratas Eropa yang telah melepaskan setidaknya 10 tembakan. Delapan golnya di liga tercipta dari hanya 16 tembakan.

Rasio konversi yang luar biasa itu menempatkannya di atas pemain-pemain kelas dunia seperti pemenang Ballon d'Or 2026 Kane, runner-up Mbappe, dan mesin gol Manchester City Erling Haaland. Ia juga memimpin Championship dalam catatan menit per gol, mengungguli para pesaingnya di kompetisi tersebut sembari menunjukkan kemampuan menahan bola dan dominasi dalam duel udara.

Mowbray memprediksi masa depan cerah

Manajer Blackburn Tony Mowbray menyadari besarnya potensi yang dimiliki penyerang tengahnya. Pelatih berusia 62 tahun itu menyaksikan timnya meraih kemenangan kandang 2-0 atas Wrexham pada Sabtu, berkat dua gol lagi dari penyerang andalannya.

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Berbicara setelah kemenangan akhir pekan itu, manajer Blackburn menyampaikan pesan kepada sang penyerang yang tengah tampil tajam mengenai sejauh mana ia bisa berkembang.

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Mowbray mengatakan: "Hati-hati, Nak, kalau tidak, kamu akan berakhir di Barcelona seperti ayahmu."

Meneruskan nama besar keluarga

Penyerang muda itu adalah putra mantan ikon Chelsea dan Bolton, Eidur Gudjohnsen. Legenda Islandia tersebut memenangi dua gelar Liga Primer di Stamford Bridge, dengan mencetak 78 gol dalam 263 penampilan untuk Chelsea.

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Ia kemudian menghabiskan tiga tahun di Barcelona, tempat ia meraih treble bersejarah pada 2009 dan mencetak 19 gol dalam 114 penampilan. Andri kini tengah membangun reputasinya sendiri di sepakbola Inggris. Ia bahkan sudah melampaui torehan lima gol di Championship yang dicetak ayahnya saat membela Bolton menjelang akhir karier.

Performa apiknya di kompetisi domestik juga berlanjut ke level internasional. Jebolan akademi Real Madrid dan Barcelona itu mencetak dua gol serta satu assist dalam empat penampilan terakhirnya bersama Islandia.

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Mengejar tiket kembali ke kasta tertinggi

Gudjohnsen junior akan berupaya mempertahankan ketajamannya saat Blackburn berusaha mengakhiri penantian panjang untuk kembali ke Liga Primer. Juara musim 1994/95 itu belum tampil di kasta tertinggi sepakbola Inggris sejak terdegradasi pada 2012.

Blackburn saat ini menempati peringkat kesepuluh klasemen Championship, tetapi hanya terpaut dua poin dari zona play-off. Mempertahankan laju golnya yang luar biasa akan sangat penting jika Mowbray ingin membawa timnya bersaing memperebutkan promosi dalam beberapa bulan mendatang.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.