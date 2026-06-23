Lebih dari sekadar pertandingan!.. Messi memecahkan 4 rekor saat melawan Austria dan masuk ke Guinness World Records

Lionel Messi terus menorehkan sejarah dengan prestasi gemilang, setelah memecahkan 4 rekor sekaligus dalam kemenangan Argentina atas Austria (2-0) di Piala Dunia 2026, sehingga dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut, mengungguli legenda Jerman Miroslav Klose.

Guinness World Records mencatat keempat pencapaian yang diraih bintang asal Rosario ini dalam partisipasinya yang keenam di Piala Dunia, di mana ia menambah koleksi golnya menjadi 18, melampaui Klose yang memiliki 16 gol, serta mengungguli pemain Brasil Marta (17 gol di Piala Dunia Wanita) sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di semua kategori, meskipun ada ancaman dari pemain Prancis Kylian Mbappé yang telah mencetak 16 gol dan baru berusia 27 tahun.

18 kemenangan... 28 pertandingan, dan 2.489 menit

Messi tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa, tetapi juga mencatatkan kemenangan ke-18-nya di putaran final Piala Dunia, melampaui Klose (17 kemenangan), serta menambah jumlah penampilannya menjadi 28 pertandingan, memecahkan rekor pemain Jerman Lothar Matthäus yang berhenti di angka 26 pertandingan.

“Si Kutu” juga menambahkan rekor keempat dengan mencatatkan 2.489 menit di putaran final Piala Dunia, memperlebar jarak dari pemain Italia Paolo Maldini yang mengumpulkan 2.217 menit, setelah menambah sekitar 100 menit dalam dua pertandingan melawan Aljazair dan Austria.

Perjalanan yang Penuh Prestasi

Perjalanan Messi di Piala Dunia dimulai di Jerman 2006 saat ia berusia 19 tahun, dan ia berpartisipasi dalam 6 edisi berturut-turut (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), meraih 18 kemenangan dari 28 pertandingan, termasuk gelar bersejarah di Qatar 2022 yang menjadi puncak kariernya yang luar biasa.

Meskipun angka-angka tersebut luar biasa, Messi tetap terancam oleh Mbappé yang dengan mantap mengikuti jejaknya; pemain Prancis itu telah mencetak 16 gol di usia yang masih muda, sehingga persaingan untuk merebut gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tetap terbuka di masa depan, terutama karena “La Pulga” terus menambah rekor baru di setiap pertandingan yang ia jalani dengan seragam “La Albiceleste”.