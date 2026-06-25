Lebih dari sekadar pertandingan... "Kelaparan" memotivasi pemain Cape Verde untuk mengalahkan Arab Saudi

Steven Moreira, pemain timnas Cape Verde, menegaskan bahwa pertandingan timnas negaranya melawan Arab Saudi bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan sarana untuk menghibur masyarakat di negaranya dan meringankan segala beban mereka, terutama kelaparan.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion “NRG” di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya kepada saluran “Al Arabiya”, Moreira mengatakan: “Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Timnas Arab Saudi memiliki pemain-pemain yang luar biasa, dan semua orang menyaksikan penampilan mereka saat melawan Argentina di Piala Dunia sebelumnya.”

Ia menambahkan: “Lolos ke Piala Dunia adalah prestasi luar biasa, tetapi itu sudah berlalu. Kami ingin bersaing melawan tim-tim besar, dan jika kami berhasil melewati babak penyisihan grup, itu akan menjadi hal yang menakjubkan, dan itulah tujuan kami.”

Dia melanjutkan: “Ada orang-orang di negara kami yang tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan makanan di penghujung hari, tetapi mereka melupakan semua kekhawatiran itu ketika menonton tim nasional mereka.”

Dia menyimpulkan: “Oleh karena itu, jika kami berhasil mengalahkan Arab Saudi dan lolos dari babak penyisihan grup, itu akan menjadi prestasi luar biasa, dan akan membuat rakyat kami melupakan semua kekhawatiran mereka.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil peringkat ketiga di grup-grup lainnya.

Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.