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AFC menempatkan klub Al Nassr Saudi dalam situasi sulit, akibat krisis yang terkait dengan pertandingan melawan Al Wasl Uni Emirat Arab di ajang Liga Champions Asia Elite.

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Al Nassr sedianya akan menghadapi Al Wasl pada Senin, 26 Oktober lalu, di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam pekan ketiga babak liga ajang Liga Champions Elite Asia.

Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan, hanya 24 jam sebelum pertandingan dimulai, untuk menunda laga tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan ketidakmampuan klub Uni Emirat Arab itu untuk tiba di Arab Saudi, akibat krisis logistik yang mereka alami saat itu.

Keputusan penundaan tersebut memicu kemarahan di kalangan sepak bola Arab Saudi secara umum, dan di dalam klub Al Nassr secara khusus, hingga Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa seluruh kondisi telah disiapkan untuk menyambut Al Wasl secara normal.

Al Nassr pun mengajukan keluhan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, yang di dalamnya menuntut untuk memperoleh poin pertandingan secara penuh tanpa diulang, dengan alasan bahwa klub Uni Emirat Arab itulah yang lalai untuk tiba di Arab Saudi.

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Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia tidak menggubris keluhan tersebut, dan menetapkan jadwal baru untuk pertandingan tersebut, yang akan digelar pada 27 Desember mendatang, sebuah jadwal yang tampaknya tidak sesuai bagi klub Arab Saudi itu.

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Jadwal baru tersebut jatuh hanya 4 hari setelah laga final ajang Piala Super Arab Saudi, yang digelar di Kuwait antara 19 dan 23 Desember mendatang, dengan partisipasi Al Nassr, Al Khaleej, Al Ahli, dan Al Qadsiah.

Jika berhasil mengalahkan Al Khaleej di babak semifinal, Al Nassr akan terpaksa menghadapi Al Ahli atau Al Qadsiah di laga final, hanya 4 hari sebelum laga melawan Al Wasl Uni Emirat Arab di Liga Champions Elite Asia.

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Krisis ini tidak berhenti sampai di situ, sebab laga Al Nassr melawan Al Wasl akan berlangsung sekitar 5 hari sebelum laga derby Riyadh melawan tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Hilal, yang digelar pada 1 Januari tahun depan, di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam pekan ketujuh belas Liga Roshn.

Sebaliknya, Al Hilal akan berada dalam kondisi istirahat penuh menjelang laga derby Riyadh melawan Al Nassr, karena mereka akan memainkan laga terakhirnya melawan tetangga lainnya, Al Riyadh, pada 21 Desember mendatang, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, dalam laga tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn.

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Dengan demikian, Al Nassr akan lebih rentan mengalami kelelahan pada laga derby Riyadh dibandingkan tetangganya, Al Hilal, dan hal ini memunculkan tanda tanya seputar jadwal baru laga melawan Al Wasl Uni Emirat Arab di ajang Asia tersebut.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal memuncaki klasemen Liga Roshn Arab Saudi dengan 27 poin, unggul dua poin atas Al Nassr yang menempati peringkat ketiga, yang tertinggal dari Al Qadsiah dalam selisih gol. Al Qadsiah menduduki peringkat kedua dengan satu laga lebih banyak.