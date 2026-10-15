Lebih dari sekadar kekalahan: Al Ittihad kehilangan satu pemain lagi setelah mimpi buruk melawan Shabab Al Ahli

Klub Al Ittihad Arab Saudi menerima pukulan baru, setelah kekalahan mengejutkan yang mereka alami dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad kalah dari tamunya Shabab Al Ahli dengan skor 1-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Selasa dua hari lalu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa laga tersebut menyaksikan Ahmed Al Julaidan, bek kanan Al Ittihad, mengalami cedera pada persendian kaki kanan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan membuktikan Al Julaidan mengalami keseleo pada persendian kaki, yang akan memaksanya menjalani program rehabilitasi dalam beberapa hari ke depan, sebelum kembali mengikuti latihan bersama tim.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Belum jelas apakah bek kanan asal Arab Saudi itu akan mampu tampil dalam laga berikutnya melawan Al Ettifaq, Selasa pekan depan, di stadion tuan rumah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Shabab Al Ahli merupakan yang kedua secara berturut-turut bagi Al Ittihad, setelah sebelumnya mereka tumbang di markas Al Hilal dengan skor 2-3, Sabtu lalu, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Di level kontinental, kegagalan ini menjadi yang kedua secara berturut-turut bagi "Al Ittihad" di turnamen Asia, setelah hasil imbang 1-1 melawan Al Shamal Qatar pada pekan pertama fase liga.

Koleksi poin Al Ittihad terhenti di angka satu, menempatkan mereka di posisi kedua belas pada klasemen Wilayah Barat turnamen Asia, yang mengancam peluang mereka lolos ke babak 16 besar.