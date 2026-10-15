Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Lebih dari sekadar kekalahan: Al Ittihad kehilangan satu pemain lagi setelah mimpi buruk melawan Shabab Al Ahli

Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Pukulan terus bertubi-tubi menimpa "The Tigers"

Klub Al Ittihad Arab Saudi menerima pukulan baru, setelah kekalahan mengejutkan yang mereka alami dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad kalah dari tamunya Shabab Al Ahli dengan skor 1-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Selasa dua hari lalu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa laga tersebut menyaksikan Ahmed Al Julaidan, bek kanan Al Ittihad, mengalami cedera pada persendian kaki kanan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan membuktikan Al Julaidan mengalami keseleo pada persendian kaki, yang akan memaksanya menjalani program rehabilitasi dalam beberapa hari ke depan, sebelum kembali mengikuti latihan bersama tim.

Belum jelas apakah bek kanan asal Arab Saudi itu akan mampu tampil dalam laga berikutnya melawan Al Ettifaq, Selasa pekan depan, di stadion tuan rumah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Shabab Al Ahli merupakan yang kedua secara berturut-turut bagi Al Ittihad, setelah sebelumnya mereka tumbang di markas Al Hilal dengan skor 2-3, Sabtu lalu, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Di level kontinental, kegagalan ini menjadi yang kedua secara berturut-turut bagi "Al Ittihad" di turnamen Asia, setelah hasil imbang 1-1 melawan Al Shamal Qatar pada pekan pertama fase liga.

Koleksi poin Al Ittihad terhenti di angka satu, menempatkan mereka di posisi kedua belas pada klasemen Wilayah Barat turnamen Asia, yang mengancam peluang mereka lolos ke babak 16 besar.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google