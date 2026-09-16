Pelatih Vincent Kompany juga masih terikat dengan klub ini untuk sekitar tiga tahun lagi. Freund datang ke Munchen dari RB Salzburg pada musim panas 2023, setelah sebelumnya bekerja selama lebih dari 17 tahun di jajaran manajemen olahraga di sana.

Ia menyebut raksasa Jerman itu sebagai "urusan hati". Dalam "perjalanan menarik" yang dijalani bersama, mereka "masih punya banyak rencana. Sangat memuaskan bisa terus menghadirkan dorongan-dorongan baru bersama di sini untuk menjaga FC Bayern tetap berada di tempat yang ingin dilihat oleh fans kami dan kami semua: paling, paling atas."

Petinggi klub Dreesen menegaskan Freund memiliki "peran sentral dalam semua keputusan olahraga kami". Keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir disebutnya "juga merupakan bagian dari hasil kerja luar biasanya". Selain itu, Freund disebut menjaga "komunikasi yang sangat baik" dengan pelatih Kompany, "dekat dengan tim dan sekaligus memantau seluruh sektor olahraga". Freund "lebih dari memenuhi ekspektasi yang disematkan kepadanya", puji Dreesen.

Bagaimana hubungan antara Max Eberl dan Christoph Freund di FC Bayern Munchen?

Sporting director Eberl menyebut Freund sebagai "bagian berharga dari tim kami, sosok penting di sektor olahraga, dari para pemain profesional bersama staf hingga FC Bayern Campus". Tentang hubungannya dengan Freund, ia berkata: "Kami saling melengkapi dalam keseharian, kerja sama ini menyenangkan dan selalu diarahkan pada tujuan bersama, yakni terus mendorong FC Bayern maju."

Pada masa lalu, hubungan Freund dan Eberl memang tidak selalu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat baik. Namun, keduanya tampaknya telah menemukan jalan bersama demi kepentingan raksasa Jerman tersebut.