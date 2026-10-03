Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Sport , Nicolo Tresoldi dianggap sebagai kandidat kuat di Barca untuk posisi penyerang tengah. Sejak Agustus, beberapa media Spanyol sudah memberitakan ketertarikan klub asal Catalunya itu. Namun, harga pemain 22 tahun itu kini tampaknya kembali meningkat. Disebutkan, nilai transfer yang mungkin dibutuhkan lebih dari 50 juta euro.

Lewandowski meninggalkan Blaugrana pada musim panas dengan status bebas transfer menuju MLS, tempat ia bergabung dengan Chicago Fire. Penyerang pelapis Ferran Torres juga meninggalkan klub dan menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain. Pencarian pengganti Lewandowski yang tepat setelah itu pun berjalan sulit. Baik Julian Alvarez (Atletico Madrid) maupun Lautaro Martinez (Inter Milan) tidak berhasil didatangkan klub Catalunya tersebut. Sebagai gantinya, menjelang deadline mereka "hanya" merekrut Gabriel Jesus, yang saat ini baru dimainkan sebagai joker.

Jerman atau Italia? Keputusan Tresoldi disebut baru akan diambil pada 2027

Pelatih Hansi Flick karena itu harus menyusun ulang rencana dan menempatkan Raphinha, yang sejatinya merupakan pemain sayap, di pos penyerang tengah. Langkah ini sejauh ini membuahkan hasil penuh: pemain Brasil itu menjalani start bersejarah dan sudah mencetak 14 gol dalam delapan laga kompetitif pertamanya.

Tresoldi tetap dinilai akan sangat cocok untuk Barcelona. Pemain 22 tahun itu sudah mengoleksi lima gol dari sembilan penampilan bersama Club Brugge, tempat ia masih terikat kontrak hingga 2029, dan baru-baru ini juga tampil meyakinkan bersama tim nasional U-21 Jerman. Pada debutnya sebagai kapten, Tresoldi mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1 atas Malta di kualifikasi Piala Eropa.

Perkembangannya juga memicu minat federasi Italia. Di saat yang sama, Tresoldi juga masuk dalam daftar pelatih tim nasional Jerman, Jürgen Klopp. Sang penyerang baru ingin mengambil keputusan final antara Jerman dan Italia setelah Piala Eropa U-21 pada musim panas 2027.