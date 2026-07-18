Tampaknya Gianni Infantino sedang dalam jalur untuk memenangkan pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) lebih awal, mengingat ia mendapat dukungan yang sangat kuat menjelang pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027, di mana ia berupaya meraih masa jabatan keempatnya.

Surat kabar Inggris "The Guardian" melaporkan bahwa Infantino, yang menjabat sebagai presiden FIFA sejak tahun 2016, telah mendapatkan dukungan resmi dari lebih dari 200 asosiasi sepak bola nasional, dari total 211 asosiasi anggota FIFA, sementara beberapa asosiasi lainnya masih ragu-ragu untuk mengumumkan dukungannya.

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Beberapa federasi Eropa termasuk di antara pihak-pihak yang belum menentukan sikapnya hingga saat ini, di antaranya Federasi Sepak Bola Jerman, yang belum memberikan dukungan resminya kepada Infantino.

Selain itu, beberapa federasi merasa terus-menerus mendapat tekanan dari "FIFA" untuk menyatakan kesetiaan mereka, yang menurut surat kabar tersebut bertentangan dengan kode etik FIFA.

Meskipun jumlah federasi yang ragu-ragu terbatas, terpilihnya kembali Infantino dalam Kongres FIFA yang dijadwalkan pada Maret 2027 tampaknya hampir pasti, terutama mengingat belum adanya pesaing yang sesungguhnya hingga saat ini, menurut surat kabar Prancis “L’Équipe”.

Pendaftaran calon masih dibuka hingga 18 November mendatang, namun hingga saat ini belum ada calon yang secara serius menyatakan niatnya untuk ikut dalam pemilihan tersebut.

Selain itu, kritik yang ditujukan kepada Infantino terkait hubungannya yang erat dengan Presiden AS, Donald Trump—yang semakin memanas setelah kontroversi seputar pencabutan skorsing Folarin Balugun selama Piala Dunia—tampaknya tidak memengaruhi tingkat dukungan yang diperoleh pejabat asal Swiss tersebut di lingkungan FIFA.