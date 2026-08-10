Manchester City menempatkan gelandang Maroko, Ayoub Bouaddi, bintang lini tengah klub Prancis Lille, di puncak daftar buruan di dalam markas Etihad, pada musim panas ini untuk memperkuat skuad mereka sebelum dimulainya musim baru.

Man City mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Maroko berusia 18 tahun tersebut, guna menggantikan Rodri yang hampir bergabung dengan skuad Barcelona.

Bouaddi menampilkan penampilan yang menawan di Piala Dunia 2026, di mana ia secara khusus mencuri perhatian pada laga pembuka saat Maroko bermain imbang 1-1 melawan Brasil, yang menjadikannya sorotan klub-klub besar Eropa.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Bouaddi, dan yang tersisa hanyalah menuntaskan negosiasi dengan Lille.

Terkait hal ini, surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Lille akan meminta 130 juta euro sebagai kompensasi untuk melepas bintang Maroko tersebut.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa transfer ini bisa dituntaskan dalam beberapa hari mendatang, apabila Manchester City dan Lille mencapai kesepakatan akhir mengenai nilai finansial kepindahan tersebut, yang akan menjadi lompatan besar dalam karier pemain Maroko berbakat itu.



