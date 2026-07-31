Sejumlah laporan media mengungkap bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, kemungkinan akan menduduki jabatan eksekutif tinggi dengan gaji fantastis, apabila proyek kontroversialnya untuk mendirikan perusahaan komersial baru yang mengelola turnamen-turnamen FIFA, terutama Piala Dunia, disetujui.

Menurut laporan "The Times", FIFA berupaya mengamankan pendanaan swasta senilai sekitar 3,1 miliar poundsterling untuk proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) menjelang Oktober mendatang, sementara bank asal Amerika, JP Morgan, terlibat dalam proyek tersebut dalam kapasitas penasihat.

Surat kabar itu menambahkan bahwa dana investasi Thrive Eternal menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih 20% dari perusahaan baru tersebut, dengan catatan bahwa CEO dana tersebut, Joshua Kushner, adalah saudara kandung Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Donald Trump.

Laporan itu menyebutkan bahwa Infantino kemungkinan akan menduduki jabatan komisioner atau CEO perusahaan baru tersebut setelah masa kepemimpinannya di FIFA berakhir, dengan gaji tahunan sebesar 47 juta poundsterling, angka yang lebih dari 10 kali lipat gajinya saat ini.

Berdasarkan pengungkapan keuangan resmi FIFA, Infantino saat ini menerima 4,46 juta poundsterling per tahun, mencakup gaji pokok senilai 2,45 juta poundsterling, ditambah bonus kinerja sebesar 2,08 juta poundsterling.

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Penolakan luas terhadap proyek

Proyek FIFA menghadapi penolakan yang kian meningkat dari beberapa konfederasi benua, setelah Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menyatakan penolakan tegas terhadap usulan tersebut, seraya mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia, jika proyek itu dilaksanakan.

Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) serta Konfederasi Sepak Bola Asia juga menyatakan penolakan mereka terhadap rencana tersebut, disertai kritik atas cara pengajuannya tanpa konsultasi yang memadai dengan federasi-federasi anggota.

UEFA menegaskan dalam pernyataannya bahwa tim-tim nasionalnya tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA selama proyek membuka kepemilikan turnamen-turnamennya kepada investor sektor swasta masih ada, seraya menuntut agar usulan tersebut ditarik sepenuhnya dan diberikan jaminan yang mengikat agar hal itu tidak terulang di masa depan.

FIFA: Tidak ada yang menjual sepak bola

Sebaliknya, FIFA tetap teguh pada pendiriannya, menegaskan bahwa proyek tersebut tidak berarti menjual sepak bola atau melepaskan kendali atas turnamen-turnamennya.

Federasi Internasional itu menyatakan dalam pernyataan resminya bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan konsultasi yang terbuka dan demokratis dengan seluruh federasi anggota, seraya menyebutkan bahwa proses konsultasi terpengaruh oleh "laporan-laporan media yang tidak benar".

FIFA menambahkan bahwa proyek FFE bertujuan memberikan federasi-federasi nasional peluang lebih besar untuk memanfaatkan nilai komersial sepak bola, seraya menegaskan bahwa hal itu "tidak akan mengorbankan semangat olahraga ini maupun tata kelola FIFA".

Pernyataan itu menekankan bahwa "tidak ada yang menjual sepak bola", seraya menegaskan bahwa seluruh federasi anggota yang berjumlah 211 federasi akan memiliki hak untuk mengkaji usulan tersebut dan memberikan suara atasnya sesuai prinsip-prinsip demokratis di dalam Federasi Internasional.