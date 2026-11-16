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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp melontarkan penilaian pedas terhadap badan pengatur sepakbola dunia dan menuntut pergantian pemimpin di puncak FIFA. Mantan pelatih Liverpool itu menilai presiden saat ini, Gianni Infantino, gagal memperbaiki reputasi sepakbola setelah era pendahulunya, Sepp Blatter, yang diwarnai skandal.

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Klopp lontarkan kritik politik terhadap ketua FIFA

Pelatih Jerman itu memasuki ranah politik pada Minggu dengan kritik blak-blakan terhadap 11 tahun kepemimpinan Infantino di FIFA. Berbicara di Berlin menjelang laga timnya melawan Belanda di UEFA Nations League, Klopp menentang perpanjangan masa jabatan petahana tersebut.

Mantan pelatih Liverpool itu menilai Infantino lebih buruk daripada Blatter, yang mengundurkan diri pada 2015 di tengah skandal korupsi. Blatter masih dilarang berkecimpung di sepakbola oleh komite etik FIFA, tetapi Klopp bersikeras bahwa badan pengatur tersebut memburuk di bawah pemimpinnya saat ini.

Pelatih Jerman serukan pemimpin tanpa motif finansial

Berbicara kepada wartawan menjelang pertandingan Senin, Klopp mengungkapkan frustrasinya karena sepakbola dunia gagal mengalami kemajuan sejak Blatter mundur.

"Pandangan umumnya adalah bahwa perubahan mungkin masuk akal," kata Klopp. "Namun, yang lebih menarik bagi saya dalam konteks ini, dari sudut pandang sepakbola, adalah kita dulu tidak pernah menyangka keadaan bisa menjadi lebih buruk setelah Sepp Blatter, tetapi ternyata seseorang berhasil membuatnya lebih buruk."

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Ia mendesak orang-orang tanpa motif finansial untuk tampil. "Saat ini, kami berpikir bahwa jika Tuan Infantino pergi, akan cukup menyenangkan jika orang berikutnya bisa bekerja lebih baik. Karena saya yakin hal itu seharusnya mungkin dilakukan," tambahnya. "Tentu ada orang-orang yang sangat peduli pada masa depan sepakbola dan tidak memiliki kepentingan finansial dalam hal ini. Jika mereka berkumpul, saya rasa akan sangat membantu jika salah satu dari mereka menjadi presiden."

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Ketidakpastian menyelimuti calon penantang Infantino

Infantino dipastikan menghadapi tantangan dari mantan presiden federasi sepakbola Jepang Kozo Tashima dalam pemilihan pada Maret. Klopp tidak menyebut Tashima. Ia justru menanggapi rumor seputar mantan manajer Arsenal Arsene Wenger, yang kabarnya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri .

"Saya cukup mengenal Arsene, dan dia orang baik, tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah dia akan melakukan hal seperti itu," kata Klopp. "Saya bahkan tidak bisa mengatakan apakah dia cocok, karena fakta bahwa dia adalah pelatih luar biasa, pelatih istimewa berkelas dunia, salah satu yang terbaik sepanjang masa, tidak serta-merta berarti dia cocok menjadi presiden FIFA. Saya rasa Anda harus menangani banyak hal berbeda dalam jabatan itu. Bisa dibilang, saya penasaran melihat apa yang akan terjadi."

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Fokus kembali ke UEFA Nations League sebelum pemungutan suara Maret

Klopp kembali menjalankan tugas di lapangan pada Senin ketika Jerman menghadapi Belanda di UEFA Nations League. Sementara itu, perhatian beralih ke pemungutan suara FIFA pada Maret. Tashima menjadi penantang yang dipastikan maju untuk mengakhiri 11 tahun kepemimpinan Infantino setelah Wenger kabarnya memutuskan tidak ikut mencalonkan diri.