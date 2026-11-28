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Suporter klub Saudi Al-Hilal melancarkan kecaman keras terhadap komentator asal Mesir Medhat Shalaby setelah ia memandu siaran laga tim kesayangan mereka melawan Al-Ettifaq di Liga Roshn.

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Al-Hilal menang 3-1 atas tuan rumah Al-Ettifaq dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu sore di Stadion Ego, Dammam, pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Laga tersebut diwarnai kehadiran komentator asal Mesir Medhat Shalaby, yang memandu siaran pertandingan melalui kanal "Thmanyah", pemegang hak siar Liga Saudi, tepatnya melalui layanan "SD" yang ditayangkan untuk pengguna aplikasi yang tidak berlangganan.

Komentar Medhat Shalaby memicu kemarahan suporter Al-Hilal. Mereka menilai sang komentator justru membuat pertandingan terasa lebih buruk lagi, di tengah performa buruk yang ditampilkan tim di lapangan di bawah arahan pelatih asal Italia Simone Inzaghi.

Hani Al-Dawood menulis: "Komentator Medhat Shalaby menambah buruk performa teknis yang sudah buruk dari Al-Hilal dan Al-Ettifaq. Informasinya tidak benar, pelafalan nama-nama pemain pun tidak tepat. Komentator Saudi mana pun lebih baik darinya."

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Sementara itu, Mohammed Al-Omairi menulis: "Langkah kanal Thmanyah menugaskan komentator asal Mesir Medh _Shalaby untuk memandu laga Al-Hilal kontra Al-Ettifaq sungguh mengherankan dan mengecewakan."

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Ia menambahkan: "Dengan segala hormat atas sejarahnya, masuk akalkah tidak ada satu pun komentator Saudi yang layak menggantikannya? Kalaupun ini cara untuk membuat penonton berlangganan, hal itu tetap merupakan kegagalan pemasaran."

Adapun Fahad Al-Duraim menulis: "Bayangkan saja, komentator Hammad Al-Anazi memandu Liga Kuwait, Mohammed Ghazi Sadaqa tidak diinginkan, dan komentator muda berbakat Abdulelah Al-Omari menghilang dari Liga Pro."

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Ia melanjutkan: "Sementara Medhat Shalaby yang berusia 82 tahun, semoga Allah memanjangkan umurnya dan menjaganya, justru memandu liga kita. Ini perlu dikaji secara mendalam."

Fahad Al-Fadhel berkomentar: "Yang terhormat pihak kanal Thmanyah, saya menonton pertandingan Al-Ettifaq melawan Al-Hilal di Liga Roshn Saudi bersama anak-anak saya."

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Ia pun bertanya: "Sang komentator Arab berulang kali mengucapkan kata-kata seperti (shankala) dan (ya khabar abyad), lalu anak saya bertanya apa arti (khabar abyad) dalam sepak bola dan apa itu (shankala). Adakah penjelasan dari kanal-kanal Saudi kita?"

Pertandingan ini juga diwarnai penampilan gemilang penyerang asal Inggris Ollie Watkins, yang mencetak gol pertama dan ketiga Al-Hilal berkat kontribusi apik bek kanan Mohammed Mahzari.

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Gol pertama tercipta pada menit ke-29, ketika Watkins memanfaatkan umpan silang Mahzari dan mengubahnya menjadi gol lewat sundulan terukur yang tak mampu dihalau kiper Marek Rodák.

Pada menit ke-74, Mahzari kembali melepaskan umpan silang. Bek Al-Ettifaq asal Skotlandia Jack Hendry mencoba mengembalikan bola kepada kipernya dengan dada, tetapi Watkins memanfaatkan umpan yang salah tersebut dan dengan cerdik menceploskan bola ke gawang.

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Watkins terus bersinar bersama Al-Hilal sejak bergabung dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas lalu. Gol ini menjadi gol ke-11 yang ia cetak di semua kompetisi, dengan rincian 7 gol di Liga Roshn Saudi dan 4 gol di Liga Champions Asia Elite.

Peran penyerang asal Inggris itu tidak terbatas pada mencetak gol, karena ia juga berhasil membukukan 6 assist. Dengan demikian, ia telah terlibat dalam 17 gol dalam 13 pertandingan, dengan rata-rata lebih dari satu gol per laga.