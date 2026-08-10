"Buku seperti itu tidak pernah benar-benar ditutup," kata mantan penjaga gawang klub Bundesliga Jerman Eintracht Frankfurt itu dalam wawancara dengan Frankfurter Rundschau. Sejauh ini, Trapp telah mengoleksi sembilan caps bersama tim nasional, dengan kali terakhir kiper berusia 36 tahun itu tampil mengawal gawang timnas Jerman pada November 2023.

Meski begitu, ia mengatakan masih "terus memantau", kata Trapp, yang sejak musim panas tahun lalu terikat kontrak dengan klub divisi teratas Prancis Paris FC, terkait tim nasional. "Saya ingin menunjukkan performa di klub ini," tegasnya, seraya menyatakan ingin melanjutkan performa dari musim lalu.

Trapp antara lain masuk dalam skuad tim nasional untuk Piala Dunia 2018 dan 2022, tetapi tidak mencatatkan penampilan. Di usia yang kini 36 tahun, ia merasa "secara fisik dan mental luar biasa bugar. Lebih bugar daripada beberapa tahun lalu", jelas Trapp. Di Paris, sang penjaga gawang, yang awalnya datang sebagai pilihan nomor dua, dengan cepat mampu memantapkan diri sebagai pemain inti pada musim lalu.

Trapp memuji Klopp: "Kita semua tahu seperti apa sosoknya"

Trapp menaruh kepercayaan besar kepada pelatih tim nasional yang baru, Jürgen Klopp. Trapp, yang bermain untuk Eintracht Frankfurt dari 2012 hingga 2015 serta dari 2018 hingga 2025 dan memenangi Liga Europa bersama klub itu empat tahun lalu, mengatakan: "Kita semua tahu dia tipe pelatih seperti apa." Klopp bisa "merangkul banyak orang", lanjut sang kiper: "Dia membangkitkan banyak energi dan sukses di mana pun."