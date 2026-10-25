Hampir tiga tahun lalu, kapten Borussia Dortmund yang kini cedera, Emre Can (robek ligamen krusiatum), dinobatkan sebagai "Pemain Tim Nasional Terbaik 2023" dengan selisih suara yang besar. Saat itu, hampir 50.000 suara masuk dalam pemungutan suara yang digelar klub penggemar tim nasional Jerman. Sebanyak 64,6 persen di antaranya memilih Can.

Keanehan hasil itu segera terlihat. Bek tengah tersebut hanya bermain 412 dari 990 menit yang tersedia untuk timnas Jerman. Dalam lima dari sebelas pertandingan pada 2023, ia bahkan tidak tampil. Namun, dua akun dengan jangkauan luas di X telah mengajak orang-orang memilih Can sebagai lelucon, dan ajakan mereka diikuti.

Pada Sabtu, seorang pemain Dortmund kembali memenangi pemungutan suara dengan hasil yang terasa cukup ganjil. Felix Nmecha dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dalam kemenangan 1-0 BVB atas Eintracht Frankfurt. Pemain tim nasional itu meraih 23 persen suara yang masuk melalui aplikasi resmi Bundesliga antara menit ke-86 dan peluit akhir.

Hasil itu mengherankan karena beberapa alasan. Nmecha ditarik keluar pada menit ke-79 saat skor masih 0-0. Jobe Bellingham masuk menggantikannya, lalu satu menit kemudian memberi umpan untuk gol kemenangan Maximilian Beier. Karena itu, Beier semestinya berada di urutan teratas pilihan penggemar berkat gol indahnya yang menentukan kemenangan. Atau mungkin Joey Veerman, yang berperan layaknya quarterback dalam menata permainan Dortmund.

Getty Images

Felix Nmecha Belum Menemukan Performa Apiknya Musim Lalu Di BVB

Sebaliknya, Nmecha tampil kurang menonjol dan sekali lagi menunjukkan bahwa ia belum menemukan performa apik yang dibawanya dari musim lalu hingga Piala Dunia. Di sana, Nmecha menjadi perbincangan dan subjek berbagai spekulasi transfer. Klub-klub Inggris kabarnya bersedia mengeluarkan dana hingga ratusan juta untuk merekrutnya.

Namun, sejauh ini Nmecha gagal mengawali musim baru dengan baik, jika dua gol pentingnya sebagai pemain pengganti, termasuk satu gol lewat tendangan salto, saat menghadapi tim promosi Paderborn (3-0) dikesampingkan. Selain itu, ia belum mencatatkan gol ataupun assist.

Meski begitu, bukan berarti pemain berusia 26 tahun itu tampil jauh di bawah standar. Dalam statistik utama, angka-angka Nmecha berada pada tingkat rata-rata yang baik. Namun, tuntutan terhadap pemain seperti dirinya, yang diharapkan menjadi pembeda bagi BVB, memang lebih tinggi daripada terhadap pemain lain. "BVB tanpa Felix berbeda dengan BVB bersama Felix," kata pelatih Niko Kovac pada April lalu, ketika Nmecha absen karena robek ligamen di lutut dan Borussia memang kehilangan perannya sebagai penghubung antarlini.

Getty Images

Felix Nmecha: Kehilangan Bola, Intensitas Rendah, Dan Minim Ritme

Namun, kini sisi negatif penampilan Nmecha jauh lebih banyak daripada sisi positifnya. Saat membangun serangan, ia kerap kehilangan bola secara tidak perlu karena kurang berhati-hati. Dalam duel langsung saat bertahan, ia bermain terlalu lemah dan kurang kokoh. Pergerakannya tanpa bola pun masih perlu ditingkatkan. Ia juga belum menunjukkan intensitas yang memadai baik saat menyerang maupun bertahan. Meski rutin mendapat waktu bermain, ritmenya masih kurang.

Upaya pemain yang sudah 14 kali membela tim nasional itu tidak bisa disangkal. Nmecha mengambil tanggung jawab di lapangan, banyak berlari dan mencoba berbagai hal, tetapi terlalu sering usahanya tidak membuahkan hasil atau ia mengambil keputusan yang keliru. Karena ia kerap berada di ruang sempit, hal itu biasanya langsung menimbulkan situasi berbahaya.

"Felix jelas belum mencapai level yang mampu ia capai," kata Kovac enam pekan lalu, setelah menarik Nmecha yang tampil buruk di Hoffenheim saat jeda. "Ia bermain di Piala Dunia. Persiapannya mungkin tidak seperti biasanya, tetapi sekarang ia hanya membutuhkan sedikit waktu. Kami harus membantunya kembali secara bertahap. Secara fisik, ia belum berada pada level yang saya inginkan, level yang mampu ia capai dan pernah ia tunjukkan. Namun, itu akan datang."

IMAGO

Felix Nmecha Yang Sedang Menurun Perlu Istirahat

Dortmund masih menunggu momen itu, meski Nmecha kini telah bermain penuh selama 90 menit dalam tiga pertandingan dan memang menunjukkan peningkatan dibandingkan awal September. Namun, ia belum kembali tampil dominan. Dalam hal itu, masih banyak yang perlu ia perbaiki.

"Pengaturan beban bermain selalu menjadi istilah yang lucu," kata Nico Schlotterbeck kepada Sky seusai kemenangan atas SGE, ketika ditanya tentang beratnya perjalanan yang harus ditempuh Dortmund dalam beberapa hari terakhir. "Saya selalu bisa bermain," ujar sang kapten, meski ia mengakui bahwa hal itu mungkin lebih mudah baginya sebagai bek. "Saya rasa sedikit berbeda bagi pemain di depan."

Nmecha mencatatkan menit bermain terbanyak ketujuh di antara para pemain BVB. Mengingat jumlah menit bermain itu dan performanya yang sedang menurun, istirahat sejenak akan baik baginya. Kovac memberi sedikit petunjuk bahwa hal itu bisa terjadi pada laga DFB-Pokal melawan Bremen, Selasa. Sang pelatih menjelaskan bahwa Jobe Bellingham "pasti akan kembali bermain di piala" dan kemungkinan tampil sejak awal. Setelah penampilan bagus Veerman, kecil kemungkinan Kovac mencadangkannya.

Mungkin duduk di bangku cadangan justru menjadi dorongan yang tepat bagi Nmecha pada saat yang tepat. Ia memiliki potensi, tetapi sama sekali belum konsisten. Kovac harus menemukan cara agar Nmecha kembali menunjukkan kekuatannya dan tampil lebih stabil. Sebab, tidak diragukan lagi BVB membutuhkan Nmecha yang kembali menjadi pemain dinamis pembeda seperti musim lalu.

Felix Nmecha: Catatan Penampilannya Di BVB