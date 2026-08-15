Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Rafael Leao MilanGetty

Diterjemahkan oleh

"Leao, pengaruh negatif", pemain Portugal itu kembali merespons di media sosial: "Kalian sedang berbohong"

AC Milan

Kembali terjadi saling balas di X terkait Leao. Pemilik nomor 10 Milan itu, yang tetap akan hengkang, merespons dengan kesal sebuah laman olahraga yang memuat kabar dari Gazzetta dello Sport pagi ini, yang menyebut Amorim ingin melepas pemain Portugal itu karena menganggapnya sebagai elemen negatif bagi ruang ganti: "Ruben Amorim menganggap Rafael Leão bisa memiliki pengaruh negatif di dalam ruang ganti Milan. Diyakini bahwa pelatih Portugal itu memiliki kekhawatiran soal dampak sang pemain terhadap lingkungan tim", demikian bunyi unggahan yang mengutip kabar dari media tersebut.


Kemudian datang respons khas Leao: "Mungkin kalianlah (yang jadi masalah, red) karena kalian sedang berbohong".

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google