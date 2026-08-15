"Leao, pengaruh negatif", pemain Portugal itu kembali merespons di media sosial: "Kalian sedang berbohong"

Kembali terjadi saling balas di X terkait Leao. Pemilik nomor 10 Milan itu, yang tetap akan hengkang, merespons dengan kesal sebuah laman olahraga yang memuat kabar dari Gazzetta dello Sport pagi ini, yang menyebut Amorim ingin melepas pemain Portugal itu karena menganggapnya sebagai elemen negatif bagi ruang ganti: "Ruben Amorim menganggap Rafael Leão bisa memiliki pengaruh negatif di dalam ruang ganti Milan. Diyakini bahwa pelatih Portugal itu memiliki kekhawatiran soal dampak sang pemain terhadap lingkungan tim", demikian bunyi unggahan yang mengutip kabar dari media tersebut.





Kemudian datang respons khas Leao: "Mungkin kalianlah (yang jadi masalah, red) karena kalian sedang berbohong".