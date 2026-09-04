Leao menjalani debut yang bagus bersama Galatasaray: terlibat dalam proses gol Torreira dan memaksa lawan menerima kartu merah

Awal yang bagus untuk Rafael Leao. Pemain Portugal itu, yang baru saja tiba di Turki dari AC Milan dengan nilai transfer mendekati 40 juta euro, langsung terbukti menentukan dalam debutnya dengan seragam Galatasaray, dalam laga derby yang dimenangi timnya 3-2 melawan Istanbul Basaksehir.





JALANNYA PERTANDINGAN - Leao masuk ke lapangan pada menit ke-68 menggantikan pemain Rusia Batrakov dan bermain kurang dari 30 menit, tetapi langsung sangat penting untuk kemenangan timnya: saat skor tertahan 1-1 lewat gol Osimhen, yang kemudian keluar karena cedera, atas assist Torreira, dan mantan pemain Roma Shomurodov lewat tendangan penalti, mantan pemain AC Milan itu terlibat dalam proses gol kedua Torreira, dengan umpan kaki kiri yang bagus untuk sang pemberi assist Jakobs lalu memprovokasi kartu merah untuk Bozok, setelah skor 2-2 yang disebabkan gol bunuh diri Sanchez dan sebelum gol 2-3 yang dicetak pada menit ke-90 oleh Gabriel Sara. Di tengah itu ada gol Sanchez yang dianulir, tiang gawang dari Sara, dan mistar di detik terakhir dari Karbownik, yang bisa memastikan hasil imbang.





LIGA CHAMPIONS DAN ATATURK - Tim asuhan Okan berada di posisi pertama dengan 10 poin, hasil dari tiga kemenangan dan satu hasil imbang: kini bagi Leao akan ada debut di Liga Champions, di kandang Sporting Lisbon, mantan tim dari mantan pelatihnya di AC Milan, Amorim, serta debut di Ataturk, pekan depan melawan Kocaelispor. AC Milan sudah menjadi kenangan.