Awal yang buruk di Turki. Rafael Leao tentu mengharapkan awal petualangan yang lebih baik di Galatasaray namun mantan pemain Milan itu kini sudah jadi sasaran kritik para suporter tim Istanbul tersebut, sama seperti yang terjadi saat masih berseragam AC Milan. Pemain Portugal itu, yang pada bursa transfer musim panas lalu meninggalkan Serie A dengan nilai sekitar 38 juta euro, menjadi sasaran karena "kemalasan" yang sudah biasa, yang juga kerap ia tunjukkan selama tujuh tahun membela Diavolo.









ANGKA BURUK - Sejauh ini pelatih Okan Buruk telah memainkannya 4 kali, 3 di Super Lig dan sekali di Liga Champions, dengan total 230 menit: Leao 2 kali menjadi starter, sementara 2 kali lainnya masuk sebagai pemain pengganti, tetapi ia belum pernah memberikan dampak. Sejauh ini catatannya adalah satu kartu kuning, 0 gol dan 0 assist serta kekurangan yang kini sudah kronis dan juga dipersoalkan di Turki: bahasa tubuh yang tidak selaras dengan situasi, sebuah sikap malas yang sangat tidak cocok dengan hiruk-pikuk di lapangan.









"SALAKO" - Dalam laga yang kalah 4-0 dari Trabzonspor, dengan hat-trick Mohamed Salah, sejumlah pengamat membandingkannya dengan Zaha: di internet sudah beredar videonya dengan lagu Salako sebagai latar, diambil dari film tahun 1974 karya Kemal Sunal, dengan lagu itu merujuk pada karakter yang lugu dan bodoh. Statistik mencatat 65 sentuhan bola, 21 kali kehilangan bola dan 4 tembakan tanpa pernah mengarah ke gawang, hanya 27 operan sukses dari 38, 6 duel dimenangi dari 11, dan 5 dribel sukses dari 9".









SAMA SEPERTI DI MILAN - Kehilangan 21 bola dalam satu pertandingan bukanlah kartu nama yang bisa membuat orang jatuh hati: apalagi jika alih-alih menunjukkan semangat bertanding, Anda justru berjalan-jalan di lapangan, para suporter jelas tidak akan menyukainya. Leao tiba di Galatasaray setelah negosiasi panjang pada musim panas: klub Turki itu membayar 38 juta euro kepada Milan, plus 20% dari penjualan berikutnya, dan memberi pemain kelahiran 1999 itu kontrak senilai 10 juta euro bersih per musim. Galatasaray memilihnya sebagai rekrutan berlevel internasional, tetapi pertandingan-pertandingan awal belum memenuhi ekspektasi. Pemain Portugal itu, yang dipanggil ke tim nasional, harus menemukan kembali kondisi, kepercayaan diri, dan konsistensinya untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi penentu dengan seragam barunya, juga karena para suporter Turki tampaknya sudah telanjur muak.







