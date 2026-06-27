Leandro Trossard yang tampil gemilang membawa Belgia melaju ke babak berikutnya di Piala Dunia

Pada Sabtu pagi, Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru dengan skor 1-4. Penyerang Arsenal, Leandro Trossard, menjadi bintang utama dengan mencetak dua gol dan membawa timnya menduduki posisi pertama di Grup G.

Gelandang PEC, Ryan Thomas, turun sebagai starter untuk Selandia Baru. Di kubu Belgia, bintang Jeremy Doku (Manchester City) kembali ke starting line-up setelah kelahiran putranya, Praise. Hans Vanaken untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini diturunkan sebagai starter oleh pelatih kepala Rudi Garcia.

Tim Belgia memulai pertandingan di Vancouver dengan penuh semangat. Pada menit ke-11, Setan Merah nyaris mencetak gol pembuka. Trossard membentur bagian dalam tiang gawang, lalu bola diselamatkan dari garis gawang.

Pada menit ke-22, Belgia mengira akan mendapat tendangan penalti setelah Finn Surman diduga melakukan handball. Namun, wasit Szymon Marciniak dipanggil ke layar monitor dan membatalkan keputusannya, karena menurutnya lengan pemain asal Selandia Baru itu berada dalam posisi alami.

Setelah hampir setengah jam, Trossard akhirnya mencetak gol pembuka yang menentukan. Tendangan sudut dari Kevin De Bruyne akhirnya mendarat di kakinya, lalu ia berhasil menyarangkan bola dari jarak dekat: 0-1.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Belgia sudah bisa bernapas lega. Trossard yang tampil gemilang dengan indah menyambar bola pantul dan mengarahkannya ke gawang yang dijaga kiper Max Crocombe: 0-2.

De Bruyne mencetak gol ketiga Belgia pada menit ke-67 dengan tendangan datar dari tepi kotak penalti: 0-3. Lima menit sebelum peluit akhir, Elijah Just menyelamatkan harga diri tuan rumah: 1-3.

Pemain pengganti Romelu Lukaku juga turut menyumbang gol dengan mencetak gol melalui sentuhan pertamanya: 1-4. Alexis Saelemaekers mencatatkan skor akhir pada masa tambahan waktu: 1-5. Berkat kemenangan di grup ini, Belgia secara virtual akan menghadapi Korea Selatan di babak berikutnya.