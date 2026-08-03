Leandro Paredes kembali, bukan untuk pertama kalinya, menunjukkan sisi terburuknya. Dalam laga Newell’s Old Boys vs Boca Juniors, pemain Argentina yang banyak dibicarakan itu lagi-lagi memicu keributan setelah aksi gilanya.

Itu seperti mengulang perempat-final Piala Dunia di Qatar, ketika Paredes dalam laga Belanda vs Argentina menendang bola sangat keras ke arah bangku cadangan Belanda setelah peluit dibunyikan. Hal itu saat itu memicu keributan sengit.

Pada Minggu malam, insiden kembali terjadi. Setelah peluit dibunyikan, Paredes lagi-lagi memutuskan untuk menembakkan bola keras-keras ke arah lawan, yang membuat para pemain Newell’s sangat frustrasi. Sejumlah pemain lawan langsung berlari menghampirinya dengan marah.

Konfrontasi besar sempat terlihat akan terjadi, tetapi rekan-rekan setimnya di Boca berhasil mencegah hal yang lebih buruk dengan cepat menarik Paredes menjauh dari situasi tersebut. Wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina itu.

Pertandingan itu sendiri akhirnya berakhir 2-2, tetapi setelah laga usai, pembicaraan terutama tertuju pada aksi Paredes. Di media sosial, gelombang kritik menghujani gelandang tersebut, yang sekali lagi tampak tidak mampu mengendalikan temperamennya.

Paredes pada Piala Dunia lalu sudah menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan dan tampaknya untuk sementara belum bisa melepaskan reputasi itu. Setelah final Piala Dunia yang kalah itu, ia terlibat cekcok dengan pemain Spanyol Eric García dan Gavi, yang ia jatuhkan ke tanah dengan keras.

Perilaku buruk itu saat itu juga membuat Paredes menjadi subjek penyelidikan resmi FIFA. Selain itu, ia didakwa atas beberapa kasus ‘assault’ (perilaku kekerasan). Hukuman apa yang mengancam Paredes terkait hal itu, sejauh ini masih belum jelas.