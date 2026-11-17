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Juventus akan mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk Kenneth Taylor pada musim dingin mendatang, menurut laporan Il Messaggero yang berbasis di Roma.

Menurut media asal Roma yang biasanya memiliki informasi akurat itu, Taylor tidak hanya diminati Juventus. Sejumlah klub Liga Primer Inggris juga mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya pada musim dingin.

Taylor didatangkan dari Ajax pada musim dingin lalu dengan harga 17 juta euro. Sejak itu, gelandang tersebut tampil mengesankan bersama Lazio.

Penampilannya begitu bagus hingga Juventus kini ingin memboyongnya dari tim pemuncak klasemen di Italia. Juventus tengah menyiapkan tawaran senilai 40 juta euro.

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Namun, peluang transfer itu terwujud tidak terlalu besar. Manajemen telah meyakinkan pelatih Gennaro Gattuso bahwa tidak ada pemain kunci yang boleh pergi pada musim dingin ini, terutama selama klub belum berhasil mendatangkan pemain baru.

Pengatur permainan berusia 24 tahun itu memang bisa melipatgandakan gajinya di Juventus, meski saat ini kepindahan tersebut tidak akan banyak meningkatkan posisinya dari segi prestasi olahraga.

Lazio kini memimpin klasemen Serie A dengan 29 poin dari sebelas pertandingan. Juventus berada di posisi ketujuh dan baru mengumpulkan 18 poin.

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Taylor selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan Lazio di Serie A. Sejauh ini, ia mencetak dua gol dan menyumbang jumlah assist yang sama.

Jika Taylor jadi pindah ke Juventus, Ajax akan menerima keuntungan yang lumayan. Dengan nilai transfer 40 juta euro, Lazio meraup keuntungan 23 juta euro. Sepuluh persen dari jumlah itu, yakni 2,3 juta euro, akan menjadi bagian klub asal Amsterdam tersebut.