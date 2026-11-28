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Lazio terus tampil apik di Serie A. Meski kesulitan saat bertandang ke Torino pada Sabtu, tim ibu kota itu memanfaatkan peluang dengan efektif dan pulang dengan kemenangan 1-2 berkat gol dua pemain Denmark, Oliver Provstgaard dan Gustav Isaksen. Pemuncak klasemen itu unggul lima poin atas pesaing terdekat, AS Roma, yang baru bermain pada Minggu.

Lazio tampil tanpa Kenneth Taylor. Cedera otot yang dialami gelandang itu terlalu mengganggunya untuk bisa bermain. Sementara itu, Tijjani Noslin mendapat tempat di susunan pemain inti dan kesempatan membuktikan diri sebagai penyerang tengah. Danilho Doekhi ditempatkan di jantung pertahanan.

Pada babak pertama, Torino, bukan Lazio, tampil lebih baik. Tuan rumah juga mendapat beberapa peluang bagus, tetapi Giovanni Simeone dan Che Adams gagal memanfaatkannya.

Lazio cukup merasakan absennya Taylor dan kekurangan kreativitas. Karena itu, tak mengherankan jika tim asal Roma tersebut membuka keunggulan melalui situasi bola mati.

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Saat sepak pojok, Oliver Provstgaard melepaskan diri dari penjagaan lawan langsungnya, Saúl Coco, di kotak penalti lalu mencetak gol lewat sundulan apik.

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Torino, yang tanpa Kian Fitz-Jim, kebobolan lagi sebelum turun minum sehingga tertinggal 0-2. Sekali lagi, Zaccagni memainkan peran penting. Pemain Italia itu merebut bola dan mengopernya kepada Isaksen, yang menuntaskan peluang dengan tenang.

Torino memasuki babak kedua dengan penuh semangat dan nyaris mendapat hasil melalui Simeone. Tembakannya mengenai sarung tangan Christos Mandas sebelum membentur mistar. Adams juga sangat dekat dengan gol, tetapi sundulannya melenceng tipis.

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Gol balasan yang layak didapat Torino akhirnya datang tak lama kemudian. Gvidas Gineitis mengirim umpan silang tajam dan kali ini Adams berhasil mencetak gol. Sundulannya membuat Mandas tak mampu berbuat banyak.

Lazio gagal memastikan kemenangan lewat serangan balik. Kegagalan itu tampaknya akan berakibat mahal bagi tim asuhan Gennaro Gattuso ketika Gaetano Oristanio, mantan pemain Volendam, mendapat peluang menyundul bola ke gawang. Namun, bola justru melenceng, membuatnya tak percaya. Lazio pun tetap tak terkalahkan dan mencatat kemenangan liga ke-11 musim ini.