Lazio, para tifosi tak berubah pikiran bahkan dengan posisi puncak klasemen: jumlah pendukung AC Milan akan dua kali lipat dibanding suporter tuan rumah

Para pendukung Lazio tidak mundur dan akan melanjutkan boikot mereka dalam laga Sabtu melawan Milan. Posisi puncak klasemen tim asuhan Gattuso tidak menggoyahkan protes suporter terhadap kepemilikan klub dan, lebih spesifik, Claudio Lotito. Menurut laporan Il Messaggero 12.000 tiket telah terjual sejauh ini (ditambah 3.000 pemegang tiket musiman). Dari jumlah itu, 9/10.000 akan menjadi pendukung Milan. Pada akhirnya, berarti akan ada 6.000 suporter Lazio yang tersebar agak di mana-mana berbanding 12.000 pendukung Milan.