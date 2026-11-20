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Danilho Doekhi menarik minat dari Jerman di bursa transfer. Sky Sport Germania mengungkap bahwa bek asal Belanda milik Lazio itu diminati Borussia Monchengladbach menjelang bursa transfer musim dingin mendatang.

Namun, kecil kemungkinan penjajakan ini berkembang menjadi negosiasi, apalagi berujung transfer. Pasalnya, pemain kelahiran 1998 itu baru tiba di Italia pada bursa transfer musim panas lalu, ketika Lazio, klub milik presiden Claudio Lotito, mengontraknya selama tiga musim hingga Juni 2029 setelah merekrutnya secara bebas transfer dari Union Berlin.

Dari klub yang sama, Lazio juga merekrut seorang bek tengah lain secara bebas transfer: pemain asal Portugal, Diogo Leite. Leite lebih diunggulkan daripada Doekhi untuk menjadi starter menggantikan pemain Kroasia yang cedera, Josip Sutalo, di sisi pemain Denmark, Oliver Provstgaard, dalam laga awal pekan liga pada Sabtu sore di Stadio Olimpico, Roma, melawan Lecce yang dilatih mantan pemain Roma, Eusebio Di Francesco.

Di Francesco harus bermain tanpa Ivan Ilic di lini tengah dan Santiago Pierotti di lini depan karena keduanya cedera.

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Di kubu lain, pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, yang berada di puncak klasemen, kembali diperkuat penyerang asal Islandia, Albert Gudmundsson, setidaknya sebagai pemain cadangan. Namun, ia tidak bisa mengandalkan Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares, dan Mattia Zaccagni yang cedera.

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Kembali ke Doekhi, sejauh musim ini ia telah tampil lima kali untuk Lazio, mencatatkan satu assist dan satu kartu kuning dalam total 413 menit bermain.

Winston Bogarde adalah pamannya (mantan bek Milan, Ajax, Barcelona, dan Chelsea). Ia kini menjadi asisten pelatih timnas Belanda U-21 yang ditangani Michael Reiziger, juga mantan bek Ajax, Milan, dan Barcelona.

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Borussia Monchengladbach memiliki empat bek tengah dalam skuadnya: pemain Belanda Kevin Diks, pemain Jepang Ko Itakura, pemain Polandia Jan Leszczynski (menepi karena cedera lutut), dan pemain Italia Fabio Chiarodia. Chiarodia, pemain timnas Italia U-21 kelahiran 2005 yang merupakan binaan Werder Bremen, sempat dikaitkan dengan Lazio pada bursa transfer musim panas lalu.

SKUAD LAZIO

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Kiper: Mandas, Motta, Renzetti.

Bek: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Gelandang: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Penyerang: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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SKUAD LECCE

Kiper: Bleve, Borbei, Falcone.

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Bek: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Gelandang: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Penyerang: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

PRAKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Pelatih: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.