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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Lazio menjadikan pemain bergaji tinggi Ajax sebagai prioritas utama: reuni dengan Taylor mengintai

Transfers
Ajax

Josip Sutalo berada di posisi teratas dalam daftar incaran Lazio, demikian dilaporkan jurnalis bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio. Bek Kroasia itu boleh meninggalkan Ajax.

Sutalo didatangkan ke Amsterdam pada musim panas 2023 dengan nilai 22 juta euro oleh direktur teknik saat itu, Sven Mislintat. Bek tersebut menjalani awal yang sulit di Belanda, tetapi bangkit di bawah asuhan Francesco Farioli.

Tahun lalu, pemain internasional Kroasia itu kerap dibekap cedera. Ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, yang ingin ditebus Lazio.

Menurut Di Marzio, Sutalo berada di urutan teratas daftar keinginan klub ibu kota Italia itu. Nama Stepan Chaloupek juga disebut-sebut di kubu Biancocelesti.

Jika transfer itu terwujud, Sutalo akan bertemu mantan rekan setimnya, Kenneth Taylor, di Lazio. Enam bulan lalu, Taylor pindah dengan nilai transfer 20 juta euro.

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Selain Lazio, Sutalo juga masuk dalam daftar Fulham dan Benfica. Menurut Transfermarkt, nilainya saat ini masih 12 juta euro.

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