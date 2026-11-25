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"Kami memutuskan menghadiahkan kepada diri kami sendiri satu bulan penuh bersama Lazio." Curva Nord mengumumkan akan kembali ke Stadion Olimpico untuk laga kandang melawan Atalanta yang dilatih Maurizio Sarri pada Minggu, 6 Desember, serta derbi berikutnya melawan Roma pada 13 Desember.

Belum jelas apakah keputusan itu juga berlaku untuk laga kandang pertama pada 2027: Lazio kontra Inter.

Sementara itu, ultras Lazio akan tetap mengikuti tim dalam laga tandang seperti biasa: pada Sabtu, 28 November di Torino, Jumat, 18 Desember di Frosinone, dan Sabtu, 2 Januari di Firenze, serta pada laga Piala Super Italia melawan Inter di San Siro pada Selasa, 22 Desember.

Setelah itu, Curva akan kembali absen dari Olimpico dan melanjutkan aksi mogok dukungan untuk memprotes presiden Claudio Lotito.

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Pelatih Gennaro Gattuso sebelumnya mengatakan: "Saya bermimpi melihat tim saya bermain di stadion yang penuh dan merayakannya di depan Curva. Para pendukung kami teguh pada pendirian mereka dan kecil kemungkinan akan kembali ke tribune di setiap pertandingan, tetapi saya tetap berharap karena harapan selalu ada. Sementara itu, kami harus terus menghormati seragam ini."

PERNYATAAN CURVA NORD

"Pada Desember, kami memutuskan menghadiahkan kepada diri kami sendiri satu bulan penuh bersama Lazio. Selama berbulan-bulan menjauh, kami menyadari betapa kuatnya dukungan terhadap aksi protes ini karena sekelompok besar orang terus berada di pihak kami atas pilihan mereka sendiri. Sebaliknya, para petinggi klub ini sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk kembali mendekatkan diri dengan para pendukung. Hanya segelintir yang menjadi pengecualian, terutama Gattuso, yang berkali-kali menegaskan bahwa ia memahami dan menerima keputusan kami, meski juga mengungkapkan impiannya melihat Stadion Olimpico dipenuhi para pendukungnya. Demi dia, demi tim, tetapi terutama demi semua anak yang ikut dalam aksi protes ini, kami memutuskan memberi penghormatan dengan hadir pada laga melawan Atalanta, 6 Desember. Dengan begitu, kami akan menyemangati para pemain menjelang derbi sekota sekaligus memberi mereka gambaran tentang atmosfer yang akan mereka temui pada 13 Desember. Ini bukan berarti menghentikan aksi protes, yang pada pertandingan ini akan berlanjut di dalam stadion, ataupun berarti kami akan kembali secara permanen. Aksi protes akan berlanjut dengan cara yang sama seperti pada awal tahun. Kami akan tetap hadir hanya pada laga tandang dan derbi, lalu, jika dan ketika kita semua menginginkannya, kami akan memilih (mungkin) beberapa hari lain untuk merayakan kecintaan kepada Lazio."