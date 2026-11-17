Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Juventus akan mengajukan tawaran 40 juta euro untuk Kenneth Taylor pada musim dingin mendatang, menurut laporan media asal Roma, Il Messaggero.

Menurut media asal Roma yang biasanya memiliki informasi tepercaya itu, Taylor tidak hanya diminati Juventus. Sejumlah klub Liga Primer Inggris juga mempertimbangkan transfer pada musim dingin.

Taylor bergabung dari Ajax pada musim dingin lalu dengan biaya transfer 17 juta euro. Sejak itu, gelandang tersebut tampil mengesankan bersama Lazio.

Penampilannya begitu bagus hingga Juventus kini ingin memboyongnya dari klub pemuncak klasemen di Italia itu. Juventus tengah menyiapkan tawaran sebesar 40 juta euro.

Iklan Iklan

Namun, peluang transfer itu terwujud tidak terlalu besar. Manajemen telah meyakinkan pelatih Gennaro Gattuso bahwa tidak ada pemain kunci yang boleh hengkang pada musim dingin ini, terutama selama klub belum berhasil mendatangkan pemain baru.

Gelandang pengatur permainan berusia 24 tahun itu memang bisa melipatgandakan gajinya di Juventus, meski dari sisi prestasi, kepindahan tersebut saat ini tidak akan banyak menguntungkannya.

Lazio saat ini memuncaki klasemen Serie A dengan 29 poin dari sebelas pertandingan. Juventus berada di urutan ketujuh dan baru mengumpulkan 18 poin.

Iklan

Taylor selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan Lazio di Serie A. Sejauh ini, ia mencetak dua gol dan menyumbang dua assist.

Jika Taylor benar-benar pindah ke Juventus, Ajax akan mendapat bagian yang cukup besar. Dari transfer senilai 40 juta euro, Lazio akan meraih keuntungan 23 juta euro. Sebanyak sepuluh persen dari keuntungan itu, yakni 2,3 juta euro, menjadi hak klub asal Amsterdam tersebut.