Layanan untuk Brasil... Tiga gol ke gawang Skotlandia setelah kekalahan dari Maroko

Skotlandia menghadapi potensi masalah terkait cedera menjelang pertandingan penentu di Piala Dunia melawan Brasil, pada akhir babak penyisihan grup.

Timnas Skotlandia memulai perjalanannya dengan kemenangan berharga atas Haiti, sebelum kalah 1-0 dari Maroko.

Brasil memimpin klasemen Grup C dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko, sementara Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Haiti berada di dasar klasemen tanpa poin.

Jaringan talkSPORT melaporkan bahwa Lewis Ferguson, Aaron Hickey, dan Scott McKenna absen dari sesi latihan timnas Skotlandia pada hari Minggu ini.

Namun, Ferguson tetap berada di lapangan dan berlatih secara individu setelah bermain penuh selama 90 menit melawan Maroko.

Sedangkan Hickey menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut, setelah sebelumnya menjadi starter pada laga pembuka, sementara McKenna belum pernah tampil di Piala Dunia hingga saat ini.

Di sisi lain, pelatih Steve Clarke mendapat kabar baik dengan kembalinya Kieran Tierney ke sesi latihan.

Bek kiri tersebut mengalami cedera kram otot pada menit ke-60 saat melawan Maroko.