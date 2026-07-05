Layaknya para legenda... Bagaimana Mbappé mengikuti jejak Messi dalam laga epik melawan Paraguay?

Ada pemain yang membuat perbedaan berkat keterampilan mereka, dan ada pula yang mengubah jalannya pertandingan berkat kepribadian mereka; sedangkan Kylian Mbappé, tampaknya telah mencapai tahap di mana ia mampu menggabungkan kedua hal tersebut.

Dalam setiap pertandingan yang ia jalani bersama timnas Prancis selama Piala Dunia 2026, ia membuktikan bahwa turnamen ini berputar di sekelilingnya sama seperti berputar di sekeliling timnas negaranya, dan bahwa ia adalah kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia jika terus melanjutkan performa seperti ini.

Saat menghadapi Paraguay, tantangannya bukan hanya secara teknis; lawan memasuki pertandingan dengan gaya yang mengandalkan kekuatan fisik dan kontak fisik yang terus-menerus, dalam upaya untuk mengganggu ritme permainan Prancis dan memaksa mereka kehilangan konsentrasi.

Di tengah pertarungan ini, Mbappé tampil lebih sebagai seorang kapten daripada sekadar pencetak gol; ia bukan hanya pemain yang berlari mengejar bola, melainkan otak yang membaca alur pertandingan, serta sosok yang mengelola aspek psikologisnya sebelum aspek teknisnya, sehingga menegaskan bahwa kedewasaannya berkembang secepat perkembangan bakatnya.

Seorang kapten yang tahu kapan harus tersenyum… dan kapan harus berubah menjadi pejuang

Sepanjang pertandingan, para pemain Paraguay berusaha memprovokasi Mbappé dengan berbagai cara, mulai dari tekel keras hingga saling ejek, namun kapten Prancis itu menghadapi situasi tersebut dengan ketenangan yang terukur.

Ia tidak terlibat dalam bentrokan langsung yang bisa membuatnya mendapat kartu atau memengaruhi timnya, namun di sisi lain, ia tidak memberi kesan kepada lawan-lawannya bahwa mereka berhasil dalam misi mereka. Senyuman sinisnya, tatapannya, dan tanggapannya yang singkat, merupakan bagian dari pertarungan psikologis yang dimenangkannya sebelum memastikan kemenangan dengan mencetak gol penentu.

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Setelah peluit akhir dibunyikan, suasana tidak banyak berubah. Ia merayakan dengan penuh keyakinan, sementara lawan-lawannya terus memprotes dan marah, sebuah gambaran yang mencerminkan seorang pemain yang kini menyadari bahwa mengendalikan emosi sama pentingnya dengan menguasai bola.

Versi Mbappé kali ini sangat berbeda dari pemain yang dikenal dunia beberapa tahun lalu; ia tidak lagi bereaksi berdasarkan emosinya, melainkan tanggapannya kini lebih cerdas dan berpengaruh.

Pernyataan yang Mengungkap Kepribadian Seorang Pahlawan

Setelah pertandingan, Mbappé tidak bersembunyi di balik ungkapan-ungkapan diplomatis yang biasa, melainkan berbicara dengan keyakinan seorang kapten yang membela timnya.

Ia menegaskan bahwa para pemain Paraguay berusaha menyeret Prancis ke pertandingan yang mengandalkan kekuatan dan kontak fisik, sambil menambahkan bahwa timnas Prancis mampu menang dengan gaya permainan apa pun yang dipaksakan oleh pertandingan, bahkan jika harus terlibat dalam pertarungan “kotor”.

Pernyataan ini bukan sekadar balasan kepada lawan, melainkan pesan kepada tim-tim lain bahwa Prancis bukan hanya tim yang mahir bermain indah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menang dalam pertandingan yang rumit.

Dan ketika pernyataan ini dilontarkan oleh bintang utama tim, hal itu mencerminkan kepribadian seorang kapten yang tahu kapan harus berbicara, bagaimana cara membangkitkan semangat rekan-rekannya, sekaligus mengirimkan pesan yang jelas kepada lawan-lawannya.

Sisi Lainnya... Ketika Mbappé Mengikuti Jejak Messi

Jika Piala Dunia Qatar 2022 menyaksikan kelahiran versi berbeda dari Lionel Messi, maka Piala Dunia 2026 tampaknya akan menyaksikan transformasi serupa bagi Kylian Mbappé.

Di Qatar, Messi bukanlah pemain tenang yang hanya puas dengan menciptakan peluang dan mencetak gol; ia justru menunjukkan sisi yang garang, terutama saat menghadapi Belanda di perempat final, dan terlibat dalam bentrokan psikologis serta verbal dengan lawan, karena ia menyadari bahwa turnamen besar tidak hanya ditentukan oleh keterampilan, tetapi juga oleh karakter.

Kini, tampaknya Mbappé mengikuti jejak yang sama; ia tidak kehilangan ketenangannya, namun menunjukkan sisi yang lebih kuat dan tangguh ketika situasi pertandingan mengharuskannya, serta menanggapi provokasi dengan cara yang menguntungkan timnya, sebelum akhirnya menentukan hasil pertandingan dengan gol yang membawa Prancis ke babak berikutnya.

Ini bukan sekadar versi baru dari Mbappé, melainkan versi yang lebih lengkap, yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus diam, kapan harus membalas, dan kapan cukup membiarkan papan skor yang berbicara.

Oleh karena itu, jika Prancis terus melaju menuju gelar juara, tidak akan mengherankan jika Mbappé mendominasi semua penghargaan individu di turnamen ini, karena hingga saat ini ia tidak hanya menampilkan performa teknis terbaiknya, tetapi juga menunjukkan karakter para juara yang menorehkan sejarah Piala Dunia.