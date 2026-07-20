Paris Saint-Germain merayakan bintang Spanyol mereka, Fabián Ruiz, setelah ia menutup salah satu musim tersukses dalam karier sepak bolanya, menyusul kemenangannya bersama tim nasional Spanyol dalam Piala Dunia 2026 atas Argentina.

Klub Prancis tersebut mengunggah foto sang pemain yang mengenakan seragam timnas Spanyol, dikelilingi oleh trofi-trofi yang diraihnya sepanjang musim, disertai dengan kalimat: “WON IT ALL”, sebagai referensi atas pencapaian luar biasa yang diraih gelandang tersebut selama tahun bersejarah ini.

Fabian tidak hanya puas dengan gelar Piala Dunia, tetapi juga menutup musim dengan raihan gelar yang luar biasa, setelah bersama Paris Saint-Germain memenangkan Liga Prancis, Piala Prancis, Liga Champions Eropa, Piala Super Prancis, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental, sebelum menambahkan gelar Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol.

Gelandang Spanyol ini juga terus mencatatkan rekor di level internasional, setelah mencapai 50 pertandingan bersama timnas Spanyol tanpa pernah menelan kekalahan—sebuah angka luar biasa yang mencerminkan perannya yang berpengaruh bersama “La Roja” dalam beberapa tahun terakhir.

Gelar Piala Dunia bukanlah satu-satunya pencapaian yang membuat Fabián tercatat dalam sejarah, karena pada tahun 2026 ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil meraih gelar Liga Champions dan Piala Dunia dalam tahun yang sama, sehingga bergabung dengan daftar bersejarah yang hanya berisi sejumlah kecil bintang yang mencapai prestasi ini, di antaranya Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Roberto Carlos, Sami Khedira, dan Raphaël Varane.

Musim luar biasa yang ditorehkan Fabian Ruiz kini memicu perdebatan sengit mengenai kelayakannya untuk masuk dalam jajaran kandidat teratas Penghargaan Ballon d’Or, setelah ia berhasil memadukan penampilan individu yang gemilang dengan kontribusi krusial dalam meraih gelar-gelar terpenting bersama klub dan tim nasional.

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