Momen João Cancelo dengan pemain Real Madrid asal Pantai Gading, Diomande, memicu kontroversi dalam duel El Clasico menghadapi Barcelona, setelah Diomande mengalami benturan keras di betisnya akibat pul sepatu bek asal Portugal tersebut, tanpa peninjauan kasus itu oleh teknologi asisten wasit video "VAR".

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa insiden itu terjadi pada menit ke-57, saat Cancelo mengenai kaki Diomande dengan pul sepatunya dalam sebuah tekel, dalam momen yang menyoroti betapa kerasnya benturan antara kedua pemain.

Situs "Defensa Central" menambahkan bahwa pemain asal Pantai Gading itu terpaksa meninggalkan lapangan selama satu menit usai insiden tersebut, sebelum pertandingan berlanjut tanpa adanya peninjauan kasus itu melalui teknologi video.

Momen tersebut kembali menghidupkan kontroversi seputar keputusan-keputusan wasit di El Clasico, terutama dengan tidak campur tangannya teknologi video untuk memeriksa benturan itu, dalam laga yang diwarnai persaingan ketat dan ketegangan antara Barcelona dan Real Madrid.

Di sisi lain, situs "Archivo VAR" mengomentari momen tersebut, dengan menilai bahwa Cancelo menyentuh kaki lawannya dengan tumit tanpa menggunakan kekuatan berlebih, tetapi menimbulkan goresan di bagian belakang kaki, seraya menegaskan bahwa Martínez Munuera, wasit pertandingan, melakukan kesalahan besar dengan tidak mengeluarkan kartu kuning.