Mantan wasit asal Portugal, Bruno Paixao, mengungkapkan pandangannya soal kontroversi yang muncul terkait insiden dalam laga derby antara Real Madrid dan tuan rumah Atletico Madrid di La Liga.

Real Madrid kalah dalam laga yang digelar di Stadion "Riyadh Air Metropolitano" pada Minggu lalu di partai puncak pekan ketujuh, namun kemarahan menyelimuti klub Ibu Kota tersebut akibat apa yang mereka sebut sebagai "ketidakadilan wasit" dari wasit Spanyol, Ortiz Arias.

3 Momen Kontroversial

Laga tersebut diwarnai 3 momen wasit yang kontroversial, yang pertama adalah tekel Cristian Romero, bek Atletico Madrid, terhadap lutut Jude Bellingham, playmaker Real Madrid.

Pada momen ini, wasit awalnya mengacungkan kartu kuning kepada Bellingham, sebelum ia menuju ruang VAR karena kesalahan dalam menentukan identitas pemain, lalu mengubah keputusannya menjadi kartu kuning untuk Romero, tanpa mengeluarkan kartu merah.

Pada momen kedua, Fede Valverde, bintang lini tengah Real Madrid, terkena tekel keras dari Kang-in Lee, pemain Atletico Madrid, namun wasit tidak mengeluarkan kartu apa pun dalam momen ini.

Momen ketiga terjadi ketika Dean Huijsen, bek Real Madrid, menghalangi Giuliano Simeone, pemain tuan rumah, di dalam kotak penalti. Awalnya wasit memberikan tendangan penalti, namun ia menambahkan kartu merah setelah kembali dari rekannya di ruang VAR.

Kemarahan Besar Los Blancos

Usai laga, Real Madrid meluapkan kemarahannya atas keputusan-keputusan wasit Spanyol yang memimpin derby untuk pertama kalinya tersebut. Kemarahan ini datang melalui pernyataan pelatih Jose Mourinho dalam konferensi pers, kanal klub, serta pernyataan resmi yang dirilis oleh manajemen klub.

Mourinho tampil dalam konferensi pers sambil membawa dua foto yang menunjukkan tekel Romero dan Kang-in Lee terhadap Bellingham dan Valverde, lalu melancarkan serangan keras kepada wasit.

Pelatih asal Portugal itu berkata, "Sudah jelas bahwa kedua pelanggaran ini pantas mendapatkan dua kartu merah. Seharusnya laga menjadi 11 pemain melawan 9 pemain selama 50 menit, tetapi justru menjadi 11 melawan 10 yang merugikan kami."

Ia menambahkan, "Tuan Trujillo, wasit VAR yang tidak memanggil wasit untuk meninjau kasus kartu merah Kang-in Lee, memiliki kisah yang sangat aneh dengan Real Madrid."

Mourinho melanjutkan, "Lihat saja musim lalu, dalam banyak laga melawan Real Madrid. Adapun wasit malang Ortiz, sudah jelas ia tidak mampu menghadapi tekanan dalam laga seperti ini."

Di sisi lain, kanal Real Madrid menilai tekel Romero terhadap Bellingham seharusnya berbuah kartu merah langsung, sebelum mengkritik Ortiz Arias yang hanya mengeluarkan kartu kuning, dan berkata usai menyaksikan tayangan ulang: "Sungguh memalukan.. sungguh keji.. kartu kuning untuk Romero?".

Kritik dari kanal tersebut tidak berhenti pada insiden ini, karena mereka kembali menyoroti tekel Kang-in Lee terhadap Valverde, menilai bahwa pemain Atletico itu juga pantas diusir, yang mendorong mereka menyatakan bahwa tim tersebut seharusnya menyelesaikan laga dengan 9 pemain, merujuk pada dua insiden yang menuai kontroversi tersebut.

Real Madrid dalam pernyataan resminya menyatakan: "Kami kalah dalam derby di Stadion Metropolitano, yang dinodai keputusan-keputusan wasit yang katastrofik dari Ortiz Arias, yang tidak mengusir Cuti Romero di babak pertama atas tekelnya pada lutut Bellingham, meski telah meninjau momen tersebut di layar VAR, dan juga tidak mengusir Kang-in Lee atas tekelnya pada pergelangan kaki kiri Valverde.. Kedua keputusan itu menentukan, dan laga pada akhirnya diputuskan di babak kedua untuk keunggulan Atletico Madrid."

Apa yang Dikatakan Paixao soal Tiga Insiden Itu?

Dari sisinya, Bruno Paixao dalam pernyataan khusus kepada Kooora, terkait insiden Bellingham dan Romero, mengatakan, "Faktanya, pemain Atletico Madrid melakukan tekel keras dengan kaki kanannya terhadap lawan, dan bisa saja menyebabkan cedera serius pada lutut."

Ia menambahkan, "Wasit di sini melakukan kesalahan, ini pantas mendapatkan kartu merah, bukan kartu kuning."

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Mantan wasit asal Portugal itu melanjutkan soal momen Valverde dan Kang-in Lee, "Menurut saya, pemain Atletico melakukan pelanggaran, dan situasi ini termasuk permainan kasar yang layak diganjar pengusiran."

Ia meneruskan, "Ia menempatkan kakinya dengan keras dan kasar pada kaki pemain Real Madrid. Ia pantas mendapatkan kartu merah. Dan wasit VAR seharusnya meminta wasit untuk pergi meninjau video guna mengubah keputusannya dan mengeluarkan kartu merah."

Adapun terkait tendangan penalti Atletico dan pengusiran Huijsen, ia berkomentar dengan mengatakan, "Gambarnya jelas. Keputusannya benar: tendangan penalti dan kartu merah. Bek itu menahan penyerang yang sedang menguasai bola dan menghadap ke gawang."

Apakah Hukuman untuk Wasit Itu Layak?

Sebagai akibat dari insiden derby tersebut, laporan media Spanyol menyebutkan bahwa komite wasit mengakui kesalahan-kesalahan wasit dalam laga itu, dengan menunjukkan bahwa ia menangani momen-momen paling menonjol secara keliru.

Laporan itu menyoroti bahwa komite akan menghukum wasit dengan menyingkirkannya dari memimpin laga apa pun setidaknya pada pekan kedelapan dan kesembilan La Liga.

Ketika ditanya apakah ia menilai hukuman itu layak, Paixao menjawab dengan mengatakan, "Olahraga profesional pada dasarnya bertumpu pada performa. Jika Anda tampil bagus, Anda mendapatkan kesempatan untuk memimpin laga lain, dan ketika level performa Anda turun di bawah standar penilaian, Anda akan disingkirkan. Begitulah cara berjalannya bagi wasit, pemain, tim medis, dan lainnya."

Ia menambahkan, "Dari sudut pandang ini, saya menganggap hukuman itu sebagai keputusan yang wajar dalam lingkungan yang menuntut level performa tinggi dan bercirikan persaingan yang ketat."

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Siapa Bruno Paixao?

IMAGO

Bruno Paixao, yang lahir pada 1974, merupakan salah satu mantan wasit paling menonjol asal Portugal, di mana sepanjang kariernya ia memimpin laga di sejumlah kompetisi terkemuka, di antaranya Liga Portugal, di samping berbagai ajang Eropa.

Karier Paixao di dunia perwasitan dimulai pada 1990 dan berlangsung hingga 2018. Ia menjalani laga pertamanya di Liga Utama Portugal pada 1997, sebelum menancapkan namanya di kancah domestik maupun kontinental.

Wasit asal Portugal itu meraih lisensi internasional antara tahun 2004 dan 2012, serta masuk dalam kategori wasit kelas satu di UEFA sepanjang musim 2012-2013, sehingga sepanjang kariernya ia turut memimpin laga di berbagai kompetisi domestik dan internasional.

Di luar lapangan, Paixao bekerja sebagai insinyur di bidang produksi industri, dan memadukan karier profesionalnya dengan pekerjaan panjangnya di dunia perwasitan.

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