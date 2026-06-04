Lawan Timnas Belanda di Piala Dunia naik pesawat menuju Amerika dengan perasaan sangat kecewa

Swedia, sama seperti timnas Belanda, gagal memenangkan laga tandang menjelang Piala Dunia. Di Solna, pertandingan melawan Yunani berakhir imbang 2-2 akibat gol penyeimbang di detik-detik terakhir. Akibatnya, tim asuhan Graham Potter harus terbang ke Amerika dengan perasaan kecewa.

Berbeda dengan pertandingan persahabatan sebelumnya melawan Norwegia (kalah 3-1), pemain bintang Alexander Isak dan Viktor Gyökeres turut bermain untuk Swedia. Keduanya membentuk duet penyerang, seperti yang kemungkinan besar juga akan terjadi di Piala Dunia, hingga keduanya diganti pada menit ke-62.

Namun, Swedia mengalami kesulitan yang cukup besar melawan Yunani di kandang sendiri, Strawberry Arena di Solna. Hanya sepuluh menit berlalu, bola sudah masuk ke gawang: Christos Tzolis tetap tenang dan mengoper bola kepada Kostas Tsimikas, yang dengan indah menendang bola ke sudut atas gawang menggunakan kaki kanannya yang kurang dominan.

Akibatnya, Swedia harus mengejar ketertinggalan. Setelah setengah jam, Gyökeres mendapat peluang emas untuk menyamakan skor, tetapi saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Konstantinos Tzolakis, penyerang Arsenal itu memutuskan untuk mengoper bola. Upaya itu gagal total, memicu kekecewaan di tribun penonton.

Di sisi lain, Yunani tak kalah berbahaya. Swedia pun beruntung karena kerugiannya tak bertambah. Dimitrios Kourbelis dan Vangelis Pavlidis sama-sama membentur tiang gawang, sementara tendangan melengkung Tzolis meleset tipis di samping tiang.

Pada menit ke-53, gol penyeimbang akhirnya tercipta. Tendangan bebas Gyökeres berubah arah setelah mengenai Pavlidis, sehingga Tzolakis tak berdaya: 1-1. Hal itu memberi tim asuhan Potter suntikan energi baru. Yunani semakin terdesak dan hal itu berujung pada gol 2-1 di pertengahan babak kedua, melalui Gustaf Nilsson.

Kemenangan itu tampaknya tak lagi terancam, namun pada serangan terakhir pertandingan, Yunani berhasil menyamakan kedudukan: Georgios Masouras membuat Swedia kecewa dengan skor 2-2. Pada Sabtu, 20 Juni, timnas Belanda akan menjadi lawan Swedia dalam pertandingan grup kedua.