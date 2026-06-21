Lawan tim Oranje tiba-tiba menangis di siaran langsung TV dan meminta maaf

Bek Tunisia, Ali Abdi, menangis tersedu-sedu dalam siaran langsung televisi pada hari Minggu. Pemain sepak bola OGC Nice itu merasa malu atas penampilan timnas negaranya dan menyampaikan permintaan maaf.

Tunisia kalah 5-1 dari Swedia dalam pertandingan pertama fase grup Piala Dunia. Setelah pertandingan tersebut, Sabri Lamouchi dipecat dan digantikan oleh Hervé Renard.

Namun, pelatih asal Prancis itu tidak berhasil menyelamatkan tim nasional. Pada malam hari dari Sabtu ke Minggu, Tunisia kalah 0-4 dari Jepang, sebagian karena dua gol yang dicetak oleh Ayase Ueda.

Setelah pertandingan, Abdi berbicara kepada para jurnalis BeIN Sports dan tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya. “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua penggemar tim nasional,” katanya membuka pembicaraan.

“Namun, saya tidak akan meminta maaf kepada orang-orang yang senang membocorkan informasi ke sana-sini,” lanjutnya.

“Itu tidak menguntungkan bagi negara. Kami tidak punya waktu untuk bekerja. Jika situasinya buruk, seluruh tim akan dirombak dan pemain baru akan didatangkan, alih-alih memperbaiki kelemahan yang ada,” lanjutnya dengan nada emosional.

“Kita akan bertanding di Piala Dunia dengan pemain-pemain yang belum pernah bermain bersama. Kamu tidak bisa mempersiapkan Piala Dunia hanya dengan bermain bersama dalam beberapa pertandingan, melawan lawan-lawan yang telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun…”

Abdi masih akan menghadapi Belanda pada malam Kamis hingga Jumat, meskipun negara Afrika Utara tersebut sudah tersingkir.