Lawan Belanda, Tunisia, menelan kekalahan dalam laga uji coba kedua terakhir menjelang Piala Dunia

Tunisia mengalami kekalahan tipis dalam pertandingan persahabatan pada Senin malam. Di Wina, lawan Timnas Belanda di Piala Dunia itu kalah 1-0 dari tim Austria yang bermain dengan sepuluh pemain.

Di kubu Austria, nama-nama terkenal seperti David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, dan Marko Arnautovic masuk dalam starting line-up. Pemain PSV, Paul Wanner, hanya tampil sebagai pemain pengganti.

Pada babak pertama yang berakhir tanpa gol, Tunisia tampil paling berbahaya. Baik Hannibal Mejbri maupun Anis Ben Slimane sama-sama membentur mistar gawang, keduanya dari tendangan bebas.

Saat Slimane membentur mistar gawang, Austria sudah bermain dengan sepuluh orang di lapangan. Laimer melakukan handball untuk mencegah seorang pemain Tunisia menerobos pertahanan dan harus diganti setelah intervensi VAR.

Namun, Austria tetap berhasil unggul 1-0. Setelah lebih dari satu jam pertandingan, Sabitzer menyarangkan umpan silang rendah dari Stefan Posch. Skor tersebut akhirnya menjadi skor akhir.

Sabtu mendatang, Tunisia juga akan memainkan pertandingan persahabatan internasional. Lawannya adalah Belgia, pada pukul 15.00.

Di Piala Dunia, Tunisia dan Belanda akan bertemu dalam pertandingan grup ketiga dan terakhir. Pertandingan tersebut akan dimulai pada pukul 01:00 dini hari dari Kamis, 25 Juni ke Jumat, 26 Juni.