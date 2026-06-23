Lawan Argentina di babak 32 besar... Kemungkinan akan terjadi laga sengit melawan Spanyol!

Setelah memastikan posisi teratas di Grup 10 dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina sebagai juara bertahan kini menanti hasil pertandingan terakhir Grup 8 untuk menentukan lawan berikutnya, di tengah tiga skenario yang mungkin terjadi, yaitu Spanyol, Cape Verde, atau Arab Saudi.

Menurut saluran televisi Argentina “TYC”, “La Tango” akan menghadapi runner-up Grup 8 pada Jumat, 3 Juli, di Stadion Hard Rock, Miami. Saat ini, Spanyol memimpin grup dengan 4 poin setelah kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0), sementara Uruguay dan Cape Verde bersaing memperebutkan posisi kedua dengan masing-masing mengoleksi dua poin.

Identitas lawan Argentina akan ditentukan berdasarkan hasil dua pertandingan terakhir pada Jumat mendatang, di mana Uruguay akan menghadapi Spanyol, sementara Cape Verde akan berhadapan dengan Arab Saudi.

Skenario yang mungkin terjadi

Argentina akan menghadapi Spanyol jika Uruguay mengalahkan "La Roja" dengan skor berapa pun, baik jika Cape Verde dan Arab Saudi bermain imbang, maupun jika Arab Saudi menang.

Sedangkan Cape Verde akan menjadi lawannya jika Spanyol mengalahkan Uruguay, dan Cape Verde menang atau bermain imbang melawan Arab Saudi.

Sementara itu, Argentina akan menghadapi Arab Saudi jika Spanyol mengalahkan Uruguay dan Arab Saudi mengalahkan Cape Verde, atau jika Spanyol dan Uruguay bermain imbang sementara Arab Saudi menang.

Dalam situasi seri yang rumit, mungkin akan dilakukan pertandingan penentuan antara Spanyol dan Cape Verde, atau antara Uruguay dan Cape Verde, di mana tim dengan peringkat FIFA tertinggi atau terendah akan menghadapi tim Argentina, sesuai dengan skenario tersebut.

Jalur yang Mungkin

Jika berhasil melaju melewati babak 32 besar, Argentina mungkin akan menghadapi runner-up dari Grup 4 atau Grup 6 di babak 16 besar, di mana Paraguay, Australia, Iran, dan Mesir bersaing untuk posisi teratas.

Di perempat final, lawan terberat mungkin adalah Portugal, Kolombia, Swiss, atau Kanada, sementara Brasil dan Inggris bisa muncul di babak semifinal.

Peringkat Argentina saat ini memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi raksasa-raksasa Eropa seperti Jerman, Prancis, Belanda, atau Belgia kecuali di final, dengan syarat tim-tim tersebut memuncaki grup masing-masing, yang memberikan “Albirroja” keunggulan relatif di bagian bawah undian.