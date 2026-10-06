Lawan Ajax, Getafe, akan memperkuat diri dengan peraih enam gelar Liga Champions

Dani Carvajal kemungkinan besar akan segera kembali merumput di Spanyol. Bek kanan itu habis kontrak dengan Real Madrid pada musim panas lalu dan hingga kini masih belum punya klub baru. Menurut MARCA, situasi itu akan segera berubah.

Surat kabar Spanyol itu menulis pada Selasa bahwa ia sedang berdiskusi dengan Getafe. Dalam beberapa bulan terakhir, Carvajal berlatih secara individu dan disebut telah memikirkan masa depannya dengan matang.

Getafe tengah gencar mencari pengalaman. Karena itu, klub asal Madrid tersebut berharap bisa segera mengikat bek berusia 34 tahun itu.

Operasi ini masih harus diperjelas dan kendala terbesarnya adalah kontrol ekonomi LaLiga, mengingat gaji Carvajal di Real Madrid sangat tinggi dan batas Getafe sangat minim.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Meski Carvajal nyaris pasti tidak akan mendapatkan penghasilan sebesar yang ia terima di Madrid, proses ini tetap harus mendapat lampu hijau dari LaLiga.

Jika Getafe berhasil merekrut Carvajal, maka ia mungkin akan bermain di Johan Cruijff ArenA pada akhir tahun ini. Pada 17 Desember, duel Conference League melawan Ajax sudah menanti.

Carvajal memainkan total lebih dari 450 pertandingan untuk tim utama Real Madrid. Ia empat kali menjadi juara Spanyol dan enam kali mengangkat trofi Liga Champions.