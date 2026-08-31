Lautaro melepas Messi: Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari sejarahmu

Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan dan timnas Argentina, mengirimkan pesan kepada Lionel Messi, bintang Inter Miami, usai pengumuman pensiunnya dari sepakbola internasional.

Lautaro Martinez menulis di akun Instagram-nya: "Dari pelukan pertama hingga yang terakhir. Leo, aku tidak tahu apakah ada kata-kata yang cukup untuk berterima kasih atas semua yang telah kaulakukan untuk kami. Di luar semua yang telah kauraih di dalam lapangan, aku akan menyimpan semua yang kauajarkan kepada kami di luar lapangan; untuk tidak menyerah, untuk terus mencoba setelah setiap pukulan, untuk bekerja dalam diam, dan yang terpenting, untuk selalu percaya pada diri sendiri".

Ia menambahkan: "Kepemimpinanmu tidak terbatas pada gol, assist, atau gelar, tetapi juga terwujud dalam teladan yang kauberikan kepada kami sepanjang tahun-tahun engkau membela timnas kita".

Ia melanjutkan: "Engkau telah meninggalkan untukku dan seluruh rekan-rekan kami jauh lebih dari sekadar kenangan, engkau meninggalkan pelajaran yang akan kami bawa sepanjang hidup kami".







Ia meneruskan: "Terima kasih atas setiap nasihat, setiap percakapan, setiap latihan, setiap pelukan, dan setiap momen yang kita bagi bersama. Terima kasih karena telah membuat sejarah bersama kami, dan karena telah mengizinkan kami menjadi bagian dari sejarahmu".

Ia menyambung: "Kami akan sangat merindukanmu, kapten. Dan kami akan selamanya bersyukur karena bisa berbagi perjalanan ini bersamamu. Terima kasih untuk segalanya, kapten!!!!".

Messi menulis, dalam pernyataan resmi yang ia publikasikan di akun Instagram-nya: "Setelah berlalunya waktu sekian lama sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, aku ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa aku telah memutuskan untuk pensiun bermain bersama timnas".

Ia menambahkan: "Itu adalah keputusan yang menyakitkan dan masih menyakitkanku hingga ke lubuk hati, tetapi aku sadar bahwa waktunya telah tiba. Aku bersumpah kepada kalian bahwa aku selalu memberikan semua yang kumiliki, bukan hanya selama tahun-tahun terakhir ketika kami meraih segalanya, tetapi juga sebelum itu, dan aku selalu berjuang dan mengerahkan semua yang kumiliki demi jersey ini, demi membahagiakan kalian dan membuat kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepakbola".



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"