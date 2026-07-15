Lautaro Martínez menangis terisak-isak: Aku bermimpi mencetak dua gol ke gawang Inggris!

Lautaro Martínez, penyerang tim nasional Argentina, tak bisa menahan air mata setelah membawa tim negaranya lolos ke final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada Rabu di Stadion Atlanta, dalam pertandingan semifinal.

Lautaro Martínez mencetak gol penentu kemenangan pada menit kedua tambahan waktu (92), setelah menyundul umpan silang dari Lionel Messi ke dalam gawang.

Setelah pertandingan usai, Lautaro Martínez tampak menangis saat melakukan wawancara televisi, di mana ia berkata: “Ketika ayahku membelikanku sepatu pertama, inilah gol yang selalu kumimpikan, yaitu gol di final Piala Dunia.”

Dia menambahkan: “Saya memimpikannya, saya bersumpah kepada Anda bahwa saya memang memimpikannya, dan saya mengatakan kepada Alex (McAllister) bahwa saya akan mencetak gol sebelum masuk ke lapangan. Sulit dipercaya.”

Perlu dicatat bahwa gol ini adalah gol ketiga yang dicetak oleh penyerang Inter Milan tersebut di Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Yordania di babak penyisihan grup, Swiss di perempat final, serta menciptakan satu gol lainnya saat melawan Mesir di semifinal.