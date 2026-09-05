Inter berhasil mengamankan tiga poin di Serie A setelah tampil luar biasa pada babak kedua melawan Napoli. Tim asal Italia Selatan itu sempat unggul 0-2 lewat Matteo Politano dan Rasmus Højlund, tetapi dalam setengah jam terakhir Inter sepenuhnya membalikkan keadaan lewat kemenangan spektakuler: 3-2. Lautaro Martínez mencetak gol penentu pada masa injury time, yang sesaat sebelumnya juga bisa saja lahir di ujung lapangan seberang.

Di kubu Napoli, semua nama yang dikenal dari Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres, dan Sam Beukema) memulai laga dari bangku cadangan. Yang juga mencolok, nama terbesar Napoli, Kevin De Bruyne, meski Scott McTominay absen, harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Pada fase pembuka yang menghibur, baik Inter maupun Napoli sama-sama nyaris mencetak gol pembuka. Upaya Andy Diouf (Inter) dan André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) belum cukup meyakinkan untuk memaksa para kiper memungut bola dari gawang.

Setelah kelanjutan babak pertama berjalan biasa saja, sengatan justru muncul di penghujungnya. Rasmus Højlund memberi kesempatan kepada kiper Inter, Josep Martínez, untuk melakukan penyelamatan, sementara kiper di seberang, Alex Meret, juga tampil gemilang lewat penyelamatannya atas peluang Lautaro.

Lebih dalam lagi pada masa injury time babak pertama, Inter tampak akhirnya akan memukul lebih dulu, andaikan tendangan bebas Federico Dimarco tidak menghantam mistar. Sesaat setelah jeda, gol akhirnya benar-benar datang, dan Napoli yang bersorak.

Kecerobohan dalam membangun serangan di kubu Inter membuat Alisson Santos merebut penguasaan bola. Upaya pemain Brasil itu diredam oleh Martínez, tetapi pada bola muntah Matteo Politano paling sigap untuk menyarangkan bola: 0-1.

Hanya tiga menit kemudian, Inter tertinggal dua gol, ketika Højlund menuntaskan umpan Giovanni Di Lorenzo dan membuat jala gawang bergetar: 0-2.

Itu baru permulaan dari babak kedua yang mendebarkan, ketika kedua tim bermain menyerang dan menciptakan peluang. Inter kembali ke pertandingan lewat Lautaro, yang mengungguli Amir Rrahmani dan menyontek bola masuk: 1-2.

Napoli terus mundur semakin dalam dan akhirnya terkena batunya. Marcus Thuram menerima bola di kotak penalti dari umpan silang melengkung Carlos Augusto dan membuat Meret sama sekali tak berkutik dengan sundulan kerasnya ke tiang dekat: 2-2.

Dalam rentang beberapa menit, kedua tim sama-sama membuang peluang raksasa. Thuram melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung beberapa desimeter di atas gawang, dan nasib yang sama dialami pemain pengganti Neres di ujung lapangan lain.

Zambo-Anguissa beberapa saat kemudian juga tinggal menyambar bola, tetapi sepenuhnya gagal mengenainya di tiang jauh. Pada masa injury time, gol kemenangan yang nyaris tak terelakkan akhirnya benar-benar lahir, dan Inter yang pada akhirnya keluar sebagai pemenang.

Thuram sekali lagi mendapati bola di kakinya di dalam kotak penalti dan mengarahkan bola melalui Manuel Akanji ke tiang jauh, tempat Lautaro mengintai, menceploskannya, dan merayakannya dengan penuh luapan emosi: 3-2.



