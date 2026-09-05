Inter berhasil menambah tiga poin di Serie A setelah menjalani babak kedua yang luar biasa melawan Napoli. Tim asal Italia Selatan itu sempat unggul 0-2 melalui Matteo Politano dan Rasmus Højlund, tetapi dalam setengah jam terakhir Inter sepenuhnya membalikkan keadaan dalam kemenangan spektakuler: 3-2. Lautaro Martínez mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time, yang sesaat sebelumnya juga bisa saja tercipta di ujung lapangan yang lain.

Di kubu Napoli, semua nama yang dikenal dari Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres, dan Sam Beukema) memulai pertandingan dari bangku cadangan. Selain itu, hal lain yang mencolok adalah nama terbesar Napoli, Kevin De Bruyne, meski Scott McTominay absen, tetap harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Pada fase pembuka yang menghibur, baik Inter maupun Napoli sama-sama nyaris mencetak gol pembuka. Upaya Andy Diouf (Inter) dan André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) belum cukup meyakinkan untuk memaksa kiper memungut bola dari gawang.

Setelah kelanjutan babak pertama berlangsung cukup biasa-biasa saja, tensi justru meningkat di penghujungnya. Rasmus Højlund sempat memberi kiper Inter, Josep Martínez, kesempatan untuk melakukan penyelamatan, sementara kiper di seberang, Alex Meret, juga tampil gemilang lewat save-nya atas Lautaro.

Lebih dalam lagi pada masa injury time babak pertama, Inter tampak akhirnya akan memukul lebih dulu, andaikan tendangan bebas Federico Dimarco tidak menghantam mistar gawang. Tak lama setelah jeda, gol akhirnya benar-benar tercipta, dan Napoli yang bisa bersorak.

Kecerobohan dalam membangun serangan dari belakang di kubu Inter membuat Alisson Santos merebut penguasaan bola. Upaya pemain Brasil itu diredam oleh Martínez, tetapi pada bola rebound Matteo Politano dengan sigap menyambarnya menjadi gol: 0-1.

Hanya tiga menit kemudian, Inter tertinggal dua gol saat Højlund, menerima umpan dari Giovanni Di Lorenzo, menjebol gawang untuk membuat skor menjadi 0-2.

Itu baru awal dari babak kedua yang menegangkan, saat kedua tim bermain menyerang dan menciptakan peluang. Inter kembali ke dalam pertandingan lewat Lautaro, yang mengungguli Amir Rrahmani dan menceploskan bola ke gawang: 1-2.

Napoli terus semakin tertekan ke belakang dan akhirnya kena batunya. Marcus Thuram menerima umpan silang melengkung dari Carlos Augusto di dalam kotak penalti dan membuat Meret sama sekali tak berkutik lewat sundulan kerasnya ke tiang dekat: 2-2.

Dalam rentang beberapa menit, kedua tim membuang peluang-peluang besar. Thuram melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung beberapa desimeter di atas gawang, dan nasib yang sama juga dialami pemain pengganti Neres di sisi lain.

Beberapa saat kemudian, Zambo-Anguissa juga tinggal menyambar bola, tetapi di tiang jauh ia justru gagal mengenainya sama sekali. Pada masa injury time, gol kemenangan yang nyaris tak terhindarkan akhirnya benar-benar lahir, dan Inter yang pada akhirnya keluar sebagai pemenang.

Thuram kembali mendapati bola di kakinya di dalam kotak penalti dan mengarahkan bola melalui Manuel Akanji ke tiang jauh, tempat Lautaro sudah mengintai, menyelesaikannya dengan sontekan, lalu merayakannya dengan sangat liar: 3-2.