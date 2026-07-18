Lautaro Martínez... Dari bayang-bayang Messi hingga menjadi pahlawan Argentina di Piala Dunia

Lautaro Martínez membawa tim nasional Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol penentu kemenangan atas Inggris di semifinal, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang terkemuka dalam satu dekade terakhir, setelah melalui perjalanan panjang yang diwarnai keraguan dan kesulitan bersama tim nasional negaranya.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, Lautaro Martínez, kapten Inter Milan, berhasil menorehkan babak baru dalam karier internasionalnya setelah mengantarkan timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia berkat golnya di menit-menit akhir melawan Inggris.

Meskipun telah meraih prestasi besar di level klub, penyerang "Tango" ini tetap dituntut untuk membuktikan dirinya bersama tim nasional, di tengah sorotan yang selalu tertuju pada Lionel Messi.

Namun, pertarungan sesungguhnya baginya bukanlah melawan kapten Argentina tersebut, melainkan melawan keadaan yang terus mengikutinya sejak Piala Dunia Qatar, sebelum akhirnya ia menemukan kesempatan di New Jersey untuk mengubah narasi tersebut.

Lautaro Martínez dianggap sebagai salah satu legenda sepak bola Eropa, karena ia memimpin Inter Milan sebagai kapten tim hingga mencapai final Liga Champions dua kali, setelah mengembalikan Nerazzurri ke puncak sepak bola Italia.

Namun, setiap kali mengenakan seragam tim nasional Argentina, penyerang ini harus bekerja ekstra keras untuk menarik perhatian, di tengah dominasi alami Lionel Messi di lapangan.

Namun, persaingan sesungguhnya yang dihadapi Lautaro sangat berbeda, dan hanya dapat dipahami dengan menengok ke masa lalu, di mana Piala Dunia 2022 di Qatar menyaksikan timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni memasuki turnamen sebagai favorit utama untuk meraih gelar, setelah memenangkan gelar Copa América 2021. Lautaro Martínez merupakan elemen kunci dalam skema taktis tersebut, setelah selama berbulan-bulan membuktikan dirinya sebagai mitra ideal Messi di lini depan.

Namun, awal turnamen ini mengejutkan dengan kekalahan bersejarah dari Arab Saudi pada pertandingan pertama babak penyisihan grup, yang membuat Argentina terjerumus ke dalam krisis yang memaksa Scaloni melakukan perubahan pada susunan pemain inti.

Enzo Fernández muncul sebagai salah satu penemuan terbaik di edisi tersebut, namun meski ada penyesuaian, Lautaro Martínez tetap mempertahankan kepercayaan pelatih. Namun, pada pertandingan penentu melawan Meksiko, Julián Álvarez masuk sebagai pengganti di babak kedua, menggantikan penyerang Inter Milan yang dipindahkan ke bangku cadangan dan tetap di sana hingga akhir turnamen.

"Si Laba-laba" pun mengamankan posisi starter, sebelum mengangkat trofi Piala Dunia bersama Lionel Messi. Sementara Argentina merayakan kemenangan bersejarah, Lautaro tetap merasa bahwa namanya tidak tercatat dalam sejarah sebagaimana yang ia impikan beberapa bulan sebelumnya.

Empat tahun kemudian, penyerang Argentina ini kembali menghadapi skenario serupa dengan yang dialaminya di edisi sebelumnya, di mana Julián Álvarez tidak tiba di turnamen dalam kondisi fisik terbaiknya, sehingga peluang kembali terbuka lebar bagi Lautaro.

Lionel Scaloni memberinya kepercayaan untuk bermain bersama Messi dalam penampilan terakhir sang kapten Tango di Piala Dunia, dan seiring berjalannya waktu, performanya meningkat secara bertahap hingga ia menjadi salah satu bintang terkemuka di turnamen tersebut, sebelum pertandingan semifinal akhirnya mengakhiri penderitaannya, di mana golnya ke gawang Inggris tercipta setelah berbulan-bulan diwarnai keraguan, kontroversi, dan upaya-upaya untuk mengguncang stabilitas lini serang sang juara bertahan.

Lautaro Martínez menunjukkan karakter yang kuat dan bersinar pada saat timnas negaranya sangat membutuhkannya, di mana dengan sundulan mematikan—meski ia adalah pemain terpendek di kotak penalti—ia mencetak gol kedua yang menentukan untuk lolos ke babak berikutnya.

Lautaro Martínez berkata: “Sejak pertama kali ayah saya membelikan saya sepatu bola, saya selalu bermimpi mencetak gol ini.”

Penghargaan individu atau pujian tampaknya tidak begitu penting bagi Lautaro saat ini, selama final Piala Dunia sudah berada di ujung jari, terutama ketika mimpi berubah menjadi kenyataan.