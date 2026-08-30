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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Lautaro Korban Terdekat, Bintang Sassuolo Bergabung dengan Legenda Serie A

Sassuolo vs Torino
Sassuolo
Torino
Serie A
Bologna vs Sassuolo
Bologna
D. Berardi
F. Totti
A. Del Piero
L. Martinez
Italia
Argentina

Daftar unik

Domenico Berardi terus mengukuhkan namanya di antara para legenda Sassuolo dan Serie A, setelah membawa timnya meraih kemenangan atas Torino, Sabtu malam, dengan skor dua gol berbanding satu, pada pekan kedua kompetisi.

Ketika pertandingan hampir berakhir imbang, Berardi mencetak gol kemenangan bagi Sassuolo pada menit ke-78 sehingga timnya meraih tiga poin pertama musim ini.

Berardi menjadi pemain keenam yang masuk daftar pencetak gol terbanyak dengan seragam satu klub dalam sejarah Serie A, dengan koleksi 131 gol, melampaui legenda Bologna Ezio Pascutti (130).

Bintang Sassuolo itu masih di bawah legenda Roma Francesco Totti (250 gol), legenda Juventus Alessandro Del Piero (188), legenda Juventus Giampiero Boniperti (178), legenda Cagliari Luigi Riva (156), lalu kapten Inter saat ini Lautaro Martinez (132).

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Sassuolo crest
Sassuolo
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Sebelumnya Sassuolo membuka musim dengan kekalahan dari Atalanta dengan skor dua gol berbanding satu, sementara mereka akan menghadapi Bologna pada pekan ketiga hari Minggu, 6 September mendatang.

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