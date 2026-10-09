Statistik menunjukkan keunggulan jelas Inter Milan atas Parma dalam pertemuan-pertemuan terakhir antara kedua tim, menjelang laga mereka, Sabtu besok, pada pekan keenam Serie A, di mana Nerazzurri berupaya melanjutkan rangkaian kemenangannya dan meraih awal sempurna di kandang sendiri, sementara Parma berharap menghentikan rentetan hasil negatifnya di luar kandang.

Menurut jaringan "Opta" yang khusus menangani statistik, Inter Milan tidak pernah menelan kekalahan dalam 9 pertandingan terakhir melawan Parma di Serie A, dengan meraih 6 kemenangan dan 3 hasil imbang, serta menang dalam 4 dari 5 pertemuan terakhir di antara keduanya, berbanding satu hasil imbang.

Kemenangan terakhir Parma atas Inter Milan di kompetisi ini terjadi pada 15 September 2018, ketika mereka menang 1-0 di Stadion Giuseppe Meazza, lewat gol yang dicetak mantan pemain Federico Dimarco.

Inter Milan mencetak setidaknya dua gol di setiap pertandingan dalam 8 pertemuan terakhirnya melawan Parma di Serie A, dengan total 17 gol selama rentetan ini.

Pertandingan berikutnya INT Serie A 12.00 PAR

Inter tidak pernah mencatatkan rangkaian pertandingan beruntun yang lebih panjang dengan mencetak setidaknya dua gol di Serie A kecuali melawan Hellas Verona, sebanyak 11 pertandingan antara tahun 1997 dan 2015, Sampdoria, sebanyak 11 pertandingan antara tahun 1947 dan 1951, serta Cagliari, sebanyak 10 pertandingan antara tahun 1996 dan 2006.

Inter Milan menjaga gawangnya tetap bersih dalam 2 pertandingan terakhir melawan Parma di Serie A, dan Nerazzurri bisa mencatatkan 3 pertandingan beruntun tanpa kebobolan melawan Parma untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan mereka di kompetisi ini.





Inter Milan berpeluang memenangi seluruh empat pertandingan pertamanya di kandang pada Serie A musim ini, sebuah pencapaian yang hanya diraih dua kali selama 35 tahun terakhir, yaitu pada musim 2017-2018 di bawah arahan Luciano Spalletti, dan musim 2005-2006 di bawah arahan Roberto Mancini.

Parma menelan kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir yang dimainkannya di luar kandang pada liga, dan rangkaian kekalahan beruntun terakhir yang lebih panjang bagi tim ini di luar kandang pada Serie A terjadi pada periode antara April 2021 dan Agustus 2024, ketika mereka kalah dalam 6 pertandingan beruntun.

Alberto Gilardino kembali ke Parma, klub yang bersama seragamnya ia mencetak 50 gol dalam 96 pertandingan di Serie A pada periode antara tahun 2002 dan 2005.

Gilardino menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Parma di Serie A, di belakang Hernan Crespo yang memuncaki daftar dengan koleksi 72 gol.

Inter Milan kalah dalam 2 dari 4 pertandingan terakhir yang dimainkannya di Serie A tepat setelah periode jeda internasional, berbanding dua kemenangan, setelah sebelumnya mempertahankan catatan tanpa kekalahan dalam 8 pertandingan sebelumnya yang mengikuti periode jeda internasional, dengan meraih 6 kemenangan dan dua hasil imbang.

Sebaliknya, Parma hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir yang dimainkannya di Serie A seusai periode jeda internasional, berbanding 6 hasil imbang dan 5 kekalahan, dan kemenangan itu diraih dengan skor 2-1 atas Hellas Verona pada 23 November 2025.

Inter Milan unggul atas seluruh tim Serie A musim ini dalam hal jumlah tembakan ke arah gawang, setelah mencatatkan 37 tembakan, sementara Parma berada di dasar daftar dengan hanya 14 tembakan.

Inter Milan juga memuncaki peringkat expected goals dengan rata-rata 14,5, sementara Parma menempati posisi terakhir dengan rata-rata 3,4 selama musim ini.





Lautaro Martinez mencetak dua gol di masing-masing dari dua pertandingan terakhirnya di Serie A melawan Napoli dan Roma, dan penyerang Argentina itu bisa menjadi pemain pertama dalam sejarah Inter Milan yang mencetak lebih dari satu gol dalam 3 pertandingan beruntun di Serie A, sejak diberlakukannya sistem penghitungan 3 poin untuk kemenangan pada musim 1994-1995.

Pemain Inter terakhir yang meraih pencapaian ini adalah Carlo Muraro, selama periode antara Desember 1976 dan Januari 1977, ketika ia mencetak gol melawan Napoli, Roma, dan Bologna.

Lautaro hanya membutuhkan dua gol lagi untuk menyamai koleksi Benito Lorenzi, pemilik peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Milan di Serie A dengan koleksi 138 gol, setelah Lautaro mencetak 136 gol, sementara Giuseppe Meazza memuncaki daftar dengan koleksi 197 gol.

David Romero mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhirnya di liga melawan Genoa dan Como, sementara penampilan terakhir pemain Parma yang mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun di Serie A terjadi pada Dejan Kulusevski, yang meraihnya pada Juli 2020.