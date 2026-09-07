Lautaro: Alvarez sedang melewati masa sulit, dan kami tahu akhir era Messi akan datang

Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, mengomentari situasi yang dialami rekan senegaranya, Julian Alvarez, di Atletico Madrid, di samping keputusan Lionel Messi, bintang Inter Miami, untuk pensiun dari tim nasional.

Martinez berkata, dalam konferensi pers menjelang laga Inter melawan Real Madrid: "Pendapat Anda tentang situasi yang sedang dijalani Julian Alvarez bersama Atletico Madrid? Alvarez adalah teman saya. Ini bukan momen yang mudah baginya, tetapi keputusan itu diambil oleh presiden klubnya. Saya berharap dia terus menunjukkan level yang selalu biasa ia tampilkan."

Julian Alvarez sempat berupaya keras untuk pindah ke Barcelona selama bursa transfer musim panas, tetapi manajemen Atletico bersikeras menolak penjualan tersebut dan mempertahankannya dengan seragam Los Rojiblancos.

Mengenai keputusan Messi untuk pensiun dari tim nasional, Lautaro berkata: "Kami semua tahu bahwa waktu ini akan tiba. Itu adalah kabar besar mengingat arti Leo bagi tim dan bagi kami semua. Saya akan membawa serta semua yang telah ia ajarkan kepada kami."



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