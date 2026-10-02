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UEFA Nations League C
team-logoLatvia
Skonto Stadium
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Latvia vs Montenegro: Siaran global UEFA Nations League C dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cara menonton Latvia vs Montenegro dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan VPN terbaik untuk streaming olahraga kami.

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UEFA Nations League C - Pekan 3
Skonto Stadium

Pertandingan hari ini antara Latvia dan Montenegro akan dimulai pada pukul 17.00.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Latvia vs Montenegro hari ini

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  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasinya dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus cookie Anda atau muat ulang browser untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara membuat VPN berfungsi di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, dan hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Susunan Pemain Latvia vs Montenegro

5-4-1
Latvia crest
Latvia
LVA
Formasi
Montenegro crest
Montenegro
MTN
4-3-3
team-logoR. Matrevicsteam-logoD. MelniksA. CernomordijsA. CernomordijsR. SavalnieksR. SavalnieksO. VientiessO. VientiessD. CirkinD. CirkinD. ZelenkovsD. Zelenkovsteam-logoL. Vapneteam-logoD. PatijcuksA. CiganiksA. CiganiksR. UldrikisR. UldrikisB. PopovicB. PopovicM. VesovicM. Vesovicteam-logoI. Vujacicteam-logoS. RubezicR. RadunovicR. RadunovicM. JankovicM. JankovicV. AdzicV. AdzicS. LoncarS. LoncarS. JoveticS. JoveticN. KrstovicN. KrstovicM. OsmajicM. Osmajic
Montenegro crest
Montenegro
MTN
5-4-1
Latvia

Susunan Pemain Utama

Montenegro

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Nicolato
  • M. Vucinic

Performa

LVA

LVA - Performa

GIB
M1-0
LTU
K1-1
FRO
K0-1
ARM
K2-0
CYP
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
MTN

MTN - Performa

SVN
K2-3
BGR
M0-1
SVK
S2-2
CYP
M2-1
ARM
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Latvia mencatat satu kemenangan dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Siprus di Nations League, tetapi itu terjadi setelah kekalahan 2-0 dari Armenia di kompetisi yang sama. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu didapat saat melawan Gibraltar di kualifikasi Nations League. Latvia mencetak dua gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, catatan yang mencerminkan kesulitan yang dihadapi tim Nicolato dalam kampanye ini.

Montenegro memasuki laga ini dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka menghasilkan kemenangan 3-2 di kandang Armenia di Nations League, hasil yang datang setelah kemenangan kandang 2-1 atas Siprus. Hasil imbang 2-2 melawan Slovakia dan kemenangan 1-0 di Bulgaria juga termasuk dalam rangkaian itu, bersama kekalahan 3-2 dari Slovenia. Tim Vucinic mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

LatviaSeriMontenegro
0
2
2
World Cup Qualification UEFA
Montenegro badge
Montenegro
MTN
0
Latvia badge
Latvia
LVA
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Latvia badge
Latvia
LVA
1
Montenegro badge
Montenegro
MTN
2
FT
Friendlies
Montenegro badge
Montenegro
MTN
1
Latvia badge
Latvia
LVA
1
FT
Friendlies
Montenegro badge
Montenegro
MTN
2
Latvia badge
Latvia
LVA
0
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 0-0, dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan di Montenegro pada September 2021. Sebelumnya, Latvia menjamu Montenegro pada Maret 2021 dan kalah 1-2. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Montenegro memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan dan dua hasil imbang, sementara Latvia belum meraih kemenangan atas lawan mereka dalam data yang tersedia.

Klasemen

Grp. 2

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MontenegroMontenegroMTN
220053+26
M
M
2
ArmeniaArmeniaARM
210143+13
K
M
3
CyprusCyprusCYP
201112-11
S
K
4
LatviaLatviaLVA
201102-21
S
K
Promosi
Play-off promosi
Kemungkinan Degradasi

Montenegro berada di puncak Grup 2 Nations League C, sementara Latvia ada di posisi keempat. Selisih itu berarti tim tuan rumah sedang mengejar pemuncak grup, dan hasil di sini akan langsung membentuk gambaran di kedua ujung klasemen.

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