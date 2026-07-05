"Latihan tertutup dan kemungkinan perubahan"... Scaloni berencana mencoret 3 pemain menjelang laga melawan Mesir

Tim nasional Argentina bersiap menjalani sesi latihan intensif pada Minggu sore ini di Miami, sebelum bertolak ke Atlanta untuk menghadapi tim nasional Mesir pada Selasa mendatang di babak 16 besar Piala Dunia. Sementara itu, pelatih Lionel Scaloni sedang mempertimbangkan untuk melakukan setidaknya tiga perubahan dalam susunan pemain inti setelah kemenangan yang sulit atas Cape Verde.

Menurut situs "TWS Sport" Argentina, Scaloni akan memfokuskan sesi latihan tertutup ini pada pemulihan fisik para pemain yang telah bermain selama 120 menit penuh dalam pertandingan Jumat lalu yang berakhir dengan kemenangan tipis (3-2) di babak perpanjangan waktu, sekaligus mulai menyusun susunan pemain terbaik untuk menghadapi tim Mesir.

Posisi bek kiri menjadi sorotan utama, di mana Nicolás Tagliafico kemungkinan besar akan kembali ke susunan pemain inti menggantikan Facundo Medina, yang menyelesaikan pertandingan terakhir dalam kondisi mengalami kram otot, sehingga membuka peluang bagi pemain Olympique Lyon tersebut untuk kembali ke posisi aslinya di tim.

Sementara di lini serang, persaingan masih sengit antara Lautaro Martínez dan Julián Álvarez untuk posisi starter, terutama setelah penampilan “El Toro” yang kurang memuaskan di babak 32 besar, yang memberi penyerang Atlético Madrid—yang telah pulih dari cedera pergelangan kaki—peluang nyata untuk merebut posisi tersebut.

Di lini tengah, Leandro Paredes meninggalkan kesan kuat setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Cape Verde, menjadikannya kandidat kuat untuk masuk ke susunan pemain inti, sementara Nicolás González menonjol sebagai opsi cadangan untuk memperkuat lini tengah, sedangkan Tiago Almada tampaknya paling mungkin dicoret dari skuad.

Jika pemain Boca Juniors ini dipilih, ia akan menempati posisi aslinya di lini tengah, sehingga memberi ruang bagi Alexis Mac Allister—yang telah menunjukkan usaha luar biasa di posisi yang tidak biasa baginya sepanjang turnamen—untuk digantikan. Namun, jika Scaloni lebih memilih González, formasi akan dipertahankan dengan penambahan karakteristik serangan yang berbeda.

Staf pelatih berupaya memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam penampilan melawan Cape Verde, seperti yang diakui Scaloni sendiri dalam konferensi pers pasca-pertandingan, dalam upaya untuk mengembalikan performa yang membawa Argentina meraih gelar juara dunia di Qatar.

Setelah tim nasional menjadikan Atlanta sebagai markas barunya—setelah sebelumnya berada di Kansas, Dallas, dan Miami—La Tango bersiap memulai fase baru turnamen ini dengan tujuan yang jelas: melanjutkan perjalanan untuk mempertahankan gelar juara dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk Argentina melawan Mesir

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.