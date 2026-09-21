Latihan pertama pelatih tim nasional Mark van Bommel menghasilkan penilaian mencolok tentang Mika Godts

Saat Xavi benar-benar memulai tugasnya sebagai pelatih tim nasional Belanda pada Senin, Mark van Bommel juga telah menjalani sesi latihan pertamanya bersama tim nasional Belgia. Media Belgia melihat suasana yang hangat, dengan hanya sekelompok kecil pemain yang benar-benar menuntaskan latihan di lapangan.

Hal itu sepenuhnya berkaitan dengan banyaknya pemain internasional Belgia yang akhir pekan ini masih memainkan laga penuh untuk klub masing-masing. Karena itu, selain empat kiper, hanya Romelu Lukaku, Mika Godts, Zeno Debast, Malick Fofana, Romeo Lavia, Dodi Lukebakio, dan Diego Moreira yang berada di lapangan latihan. Banyak pemain depan, sehingga Van Bommel terutama memilih latihan penyelesaian akhir.

“Van Bommel terutama menyerahkan pekerjaan itu kepada para asistennya,” demikian pengamatan Het Nieuwsblad. “Dengan mantan winger Boudewijn Zenden sebagai yang terdepan, yang menangani porsi terbesar dan jelas sudah memiliki hubungan yang baik dengan beberapa penyerang. Namun asisten lain, Maarten Martens dan Reinier Robbemond, juga menjalankan tugas mereka.”

“Lalu sang pelatih kepala sendiri? Dia melihat semuanya dari agak jauh. Jadi mengamati, sesuatu yang tidak pernah menjadi ide buruk dalam latihan pertama seperti ini. Meski begitu, Van Bommel sesekali juga memanggil seorang pemain secara terpisah. Romelu Lukaku, misalnya, dengan siapa pria Belanda itu berbicara selama sekitar dua menit dalam suasana yang terutama santai. Bahkan sedikit bercanda.”

Jadi, bagi Mika Godts, ini juga menjadi sesi latihan untuk langsung menunjukkan dirinya kepada pelatih baru, setelah pada musim panas lalu ia tidak menjadi bagian dari skuad Piala Dunia Belgia. Namun, penyerang sayap kiri Paris Saint-Germain, yang merekrutnya musim panas ini dari Ajax, masih belum memberikan kesan yang tak terlupakan.

“Ada tawa ketika Mika Godts dalam waktu dua menit pertama-tama tanpa sengaja menendang asisten Robbemond dan setelah itu menghantam sebuah tongkat hingga patah dua. Bidikannya belum sepenuhnya tepat,” tulis Het Nieuwsblad, yang sebelumnya juga menekankan bahwa mungkin akan ada menit bermain bagi Godts, karena Leandro Trossard masih berlatih terpisah dan Jérémy Doku bahkan absen sepenuhnya.

Jumat mendatang, Van Bommel akan memulai kiprahnya bersama Belgia di Nations League, dengan laga tandang melawan Italia. Setelah itu, Belgia masih akan menghadapi Prancis, Turki, dan Prancis lagi.